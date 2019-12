Vicenza, William Baudellini morto in incidente: tragedia prima di Natale

Lo schianto terribile in provincia di Vicenza, così è morto il 21enne William Baudellini schiantandosi contro un muretto la Vigilia di Natale

William Baudellini un 21enne di Vicenza è morto nella notte prima di Natale uscendo fuori strada con la sua macchina, a niente sono valsi i soccorsi.

Incidenti e tragedie dei giovani a Natale

La cronaca di incidenti stradali e di vittime giovani fanno sentire rabbrividire ma quando avvengono in un periodo che dovrebbe essere solo fonte di gioia risultano ancora più aggiaccianti.

Come la storia delle due 16enni Gaia e Camilla morte a Roma solo qualche giorno fa, investite da un altro giovane, Pietro Genovese, figlio del noto regista.

La dinamica dell’incidente così come la posizione del giovane risultato positivo ad alcool e droghe è ancora al vaglio degli inquirenti ma la certezza è che due giovani vite sono state spezzate ed una ne porterà internamente i segni per sempre.

Tali tristi episodi sollevano inevitabilmente molte domande sul numero delle vittime della strada che cresce di anno in anno e su cosa si potrebbe fare per limitare tali tragedie.

Ora arriva la notizia di un altro caso agghiacciante, questa volta dalla provincia di Vicenza ed il protagonista è sempre un ragazzo, appena 21enne.

Lo schianto e la morte di William Baudellini

La tragedia risale alla notte appena trascorsa.

Ma per la famiglia di William Baudellini sarà un triste Natale questo.

Intorno alle 3 infatti il 21enne si trovava sulla sua Volkswagen Golf in via Ponte di Costozza a Longare in provincia di Vicenza.

Il ragazzo, appena 21 anni, è uscito fuori strada mentre guidava in direzione Castegnero Longare ed ha urtato un ponticello in cemento come si legge su Il Messaggero.

Nell’impatto fortissimo – come si può tristemente intuire dalle foto dell’auto distrutta – il ragazzo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Il giovane sarebbe morto sul colpo come hanno constatato i soccorsi del Suem arrivati tempestivamente ma che non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

La causa dell’incidente non è ancora chiarita, carabinieri e Vigili del fuoco hanno effettuato subito sul posto i rilevamenti del caso.

Per ora resta forte il dolore di parenti e amici e di tutta la comunità sconvolta davanti a questa tragedia natalizia.