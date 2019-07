Vicenza, maestra invia messaggi audaci all’alunno: indagata per tentata violenza

A Vicenza la maestra invia messaggi audaci e spinti al suo alunno e ora viene indagata per tentata violenza. Ecco i dettagli

Il bambino di dieci anni di Vicenza riceveva dalla maestra delle attenzioni e dei messaggi molto particolari. Ecco cosa è stato deciso per lei.

Alunno di 10 anni molestato dalla maestra

Una storia particolare, avvenuta poco dopo la vicenda della professoressa di Prato, dove una docente delle elementari dava attenzioni molto particolari ad un suo alunno di 10 anni.

Non solo baci sulla bocca, sorrisi e carezze ma anche messaggi audaci scoperti dai genitori del giovane che hanno prontamente denunciato quanto accaduto.

Il tutto accade un anno prima, quando il piccolo frequenta la quinta elementare mentre ora le medie – perdendo di vista la donna. Il PM De Munari ha aperto un fascicolo per vederci chiaro e andare a fondo di questa faccenda.

Nessuno della scuola ha mai avuto nulla da dire sulla docente, considerata amata dai suoi alunni e amorevole con tutti: ma i genitori del ragazzo hanno visto in quei messaggi sul cellulare qualcosa di strano accompagnato dalle parole “amore” e “mi manchi”.

“Amore mio, voglio toccarti” docente di Vincenza indagata

Dopo le indagini la docente è stata sospesa e indagata per tentata violenza sessuale nei confronti del suo alunno di 10 anni. Questo non le consentirà di insegnare nemmeno come supplente.

Il provvedimento resterà attivo sino alla sentenza di primo grado, in merito anche alla decisione che emergerà in merito.

Messaggi che sono stati resi noti e hanno sconvolto i genitori del ragazzo: