Chi l’avrebbe detto? Le ultime riflessioni di Maurizio Costanzo, veicolate dal suo blog personale di Libero Quotidiano, sono state una vera e propria doccia fredda. L’81enne romano è tornato a scrivere sul suo diario online e ha alzato il livello di provocazione, regalando un cosiddetto momento “hot”.

Nessun freno inibitore, nessuna censura e giri di parole. Il fedele marito di Maria De Filippi non limita il proprio campo di scrittura, torna a parlare di sesso e lo fa attraverso le pagine del suo diario virtuale:

“C’era da aspettarsi che, in questo clima di pandemia, costretti il più possibile a stare in casa, avremmo cercato qualche “via d’uscita”. Pare, infatti, che ci sia un boom di vendite di vibratori e simili giochi…”

Secondo Maurizio Costanzo, i giochi erotici starebbero monopolizzando non soltanto il mondo del web e tutti dovremmo prenderne atto. Lo scrittore e autore televisivo ha fatto le sue personali considerazioni inerenti il tempo libero trascorso durante la quarantena da Coronavirus:

“Il tempo non si può passare solo vedendo la televisione. Non possiamo nemmeno chiedere alla televisione di creare quiz erotici, tanto per ingannare il tempo”