Viaggio nella Grande Bellezza, anticipazioni puntata 29 dicembre

Anticipazioni puntata 29 dicembre 2020: Viaggio nella Grande Bellezza con Cesare Bocci. I tesori dell’arte italiana riportati alla luce.

Il programma che rende giustizia e mostra meravigliose opere artistiche italiane andrà in onda stasera, 29 dicembre 2020, su Canale 5 con la sapiente conduzione di Cesare Bocci: Viaggio nella Grande Bellezza.

Scopriamo quali meravigliose sfaccettature artistiche saranno protagoniste della puntata di stasera sulla Natività: tutte le anticipazioni.

Viaggio nella Grande Bellezza, anticipazioni 29 dicembre

Il doc-evento che inizierà stasera ha già anticipatamente stupito il pubblico tanto quanto la critica che hanno fortemente apprezzato l’idea di riscoprire la bellezza dell’arte in questo difficile momento storico pandemico: Viaggio nella Grande Bellezza.

Cesare Bocci conduce il doc-evento illustrando i grandi tesori nascosti dell’arte italiana che risiedono in varie città italiane.

Il 29 dicembre 2020 in prima serata su Canale 5 Cesare Bocci condurrà i telespettatori in un viaggio nella Grande Bellezza della Natività e della storia di Gesù dal punto di vista artistico. I prossimi episodi di Viaggio nella Grande Bellezza saranno trasmessi nel 2021 e avranno come cardine:

02/01/2021 Venezia

05/01/2021 Leonardo da Vinci

12/01/2021 Roma

19/01/2021 Torino

il 02/02/2021 Orvieto e Assisi

Primo appuntamento: bellezze Vaticane

Nella prima puntata di Viaggio nella Grande Bellezza la Natività sarà protagonista in tutte le sue forme d’arte. Saranno raccontati e illustrati momenti d’infanzia di Gesù attraverso famose opere artistiche e non: da mosaici in meravigliose basiliche, alle catacombe romane alle opere di Caravaggio.

Saranno protagonisti della puntata anche le bellezze del Duomo di Siena, creato e abbellito artisticamente in onore di Maria madre di Gesù, e anche gli splendidi presepi di Napoli.

Cesare Bocci, si legge su TGCOM24, presenterà ai telespettatori con estrema naturalezza queste magnifiche opere d’arte italiane. Permetterà al pubblico di entrare nell’arte stessa, nei significati e nelle forti emozioni per viverla a 360°. Lo schermo televisivo non sarà riduttivo o limitante, potrà essere invece la porta spalancata sulla grande bellezza e una via di accesso al sapere, alla magnificenza e allo stupore.

Un‘esperienza visiva davvero unica è stata realizzata anche grazie all’uso di droni e sofisticate tecniche di ripresa. Il pubblico potrà sentirsi completamente immerso nell’arte potendo ammirare scorci nascosti, dettagli meno visibili e bellezze inaspettate.

Lasciatevi rapire dalle stupende opere d’arte italiane questa sera. Sintonizzatevi su Canale 5 per scoprire le grandi bellezze che verranno presentate a Viaggio nella Grande Bellezza.