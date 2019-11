Grandi novità per chi il viaggio in aereo. I controlli saranno più veloci e i liquidi torneranno nei bagagli a mano. Primato in Italia per Linate e Malpensa.

Viaggio in aereo: con l’introduzione di alcune tecnologie, niente più documenti e computer e tablet restano in valigia.

Rivoluzione per chi viaggia in aereo

Potrebbe essere una vera rivoluzione per tutti coloro che viaggiano abitualmente in aereo. Le novità, infatti, si prospettano davvero rivoluzionarie grazie a tante tecnologie in arrivo in aeroporto. Più che al futuro, in realtà, in aeroporto si guarderà al passato. Prima degli attentati dell’11 settembre, che hanno reso rigidi i controlli per chi viaggia in aereo, non c’erano le regole ferree che esistono ora, soprattutto per i bagagli a mano.

Le parole d’ordine saranno velocità e facilità. La prima perché gli operatori, ai controlli, potrebbero evitare di chiedere di togliere tablet e smartphone dal trolley, come pure i liquidi che potrebbero tornare alle quantità superiori di 100 ml. Inoltre, la sicurezza potrà essere ottimizzata da dispositivi che potrebbero addirittura procedere al riconoscimento facciale.

Smart Security: il primato di Linate e Malpensa

L’aeroporto di Linate, che ha recentemente riaperto, si pone tra i primi aeroporti futuristici d’Europa. Segue l’aeroporto di Malpensa con un investimento da 17 milioni di euro. I bagagli a mano verranno controllati con linee automatizzate. Potrebbero essere circa 250 le persone smaltite in un’ora.

Con le macchine Eds-Cb (Explosives detection systems for cabin baggage) i bagagli verranno sottoposti ad una vera e propria Tac. La tecnologia in questione, permetterà di poter riconoscere l’esplosivo. In questo modo, si potranno reinserire i liquidi nel bagaglio a mano con conseguenti tempi d’attesa ridotti. Dal 2020 a Malpensa, si potrà effettuare il self bag drop con check in online e senza operatori.