Dove cambiare gli euro per un viaggio all’estero? Consigli e modalità

Cambio valuta straniera/Euro: dove cambiare i soldi prima di un viaggio all’estero?

Pronti per partire per un viaggio all’estero e raggiungere qualche isola ai Tropici o qualche capitale statunitense o asiatica? Beh, prima di partire è bene sapere dove poter cambiare le proprie banconote.

Anche se preferiamo utilizzare le carte di credito, non sempre è possibile e a volte può comportare per il turista una piccola spesa in più.

Onde evitare di non poter pagare le piccole spese con una carta di credito, è buon consiglio cambiare la moneta unica in valuta legale del paese dove andremo in vacanza.

Viaggio all’estero: dove cambiare i soldi?

Prima di partire per un paese straniero Extra UE è bene correre ai ripari e cambiare i soldi in banca: se la valuta è listata è possibile cambiarla in un istituto di credito nazionale, altrimenti è necessario rivolgersi ad una banca del paese.

Cambiare la moneta unica in valuta straniera in una filiale in Italia è sicuramente più conveniente, ma è necessario organizzarsi prima e mettere in conto il tempo necessario per visitare la banca ed eseguire le operazioni.

Si può anche prenotare le valute con un certo anticipo ed evitare perdite di tempo.

Cambiare l’Euro in valuta straniera del paese di destinazione: i provider più sicuri

Con la digitalizzazione dei servizi finanziari e degli istituti di credito si può cambiare la moneta unica in valuta straniera del paese di destinazione utilizzando le piattaforme dei provider più sicuri.

Forexchange & Travel è il primo operatore italiano che opera nel settore del cambio valuta. La rete di Forexchange è composta da più di 80 filiali con sede in Italia che effettuano 1 milione di operazioni all’anno.

Ria Currency Exchange è un’altra piattaforma assolutamente sicura che consente di convertire l’Euro in valuta legale del paese di destinazione.

Sono tre semplici steps da seguire: