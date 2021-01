Vi sveliamo i 6 posti da visitare assolutamente se ami viaggiare in solitaria, senza la compagnia di amici e parenti.

Non è la prima volta che senti parlare di viaggi in solitaria. I tuoi colleghi l’hanno fatto, i tuoi amici ti spingono a farlo ed è segretamente anche lì nella tua lista dei desideri, ma non hai ancora racimolato il coraggio per organizzarne uno, vero? Non preoccuparti.

Capiamo che possa essere semplicemente solo una bella immagine impressa nella mente in questo momento, ma ci sono molte cose che intercorrono tra il pensare di farlo e farlo davvero.

Abbiamo capito, ma devi anche iniziare da qualche parte, giusto? Ecco i 6 paesi da visitare che si prestano perfettamente per effettuare un viaggio da solo.

Viaggiare da solo: Islanda

Con una popolazione di circa 300.000 abitanti, l’Islanda è davvero una piccola città.

E nelle piccole città ci sono persone più gentili e più umili, tanto che anche la loro polizia ha un account Instagram pieno di anatre e bambini.

Canada

I canadesi hanno la reputazione di essere le persone più simpatiche di questo pianeta. Dovrebbe essere una rassicurazione sufficiente, non credi?

L’unica minaccia potrebbero essere i freddi inverni, ma niente che le Montagne Rocciose e le foreste pluviali (a ovest) non possano compensare.

Nuova Zelanda

Se vuoi esplorare la natura selvaggia, dimentica le Americhe, perché la Nuova Zelanda è la tua vera vocazione.

La Nuova Zelanda non solo ti offre alcune delle viste più degne di una cartolina per svegliarti, ma l’elenco degli sport d’avventura ti assicura che non farai mai la stessa cosa due volte. Questo paese è di per sé una lista dei desideri!

Indonesia

L’Indonesia non è più solo una destinazione per la luna di miele, poiché la privacy delle sue famigerate piscine nella giungla è importante – non solo per i viaggiatori solitari – ma anche per le coppie che cercano intimità.

Inoltre, Bali è anche un’ottima scelta per i viaggiatori con un budget limitato, quindi perché no?

Paesi Bassi

Anche se Amsterdam ha una reputazione di città liberale, parliamo qui di esplorare le strade e i musei dei Paesi Bassi per rendersi conto che anche altre cose hanno una storia.