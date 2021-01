Le 3 destinazioni internazionali a basso costo da scegliere per il tuo...

Ti consigliamo 3 destinazioni da prendere in considerazione per la tua prossima avventura: viaggi a basso costo che ti lasceranno a bocca aperta.

Ti piace viaggiare ma non vuoi una vacanza che ti svuoti il conto in banca? Bene, ci sono varie destinazioni economiche nel mondo che ti offrono avventura, shopping, fauna selvatica e molto altro ancora.

Vuoi sapere quali sono? Ecco tre principali destinazioni per i tuo viaggi a basso costo.

Viaggi a basso costo: Vietnam

Concordato sul fatto che l’aumento della popolazione è motivo di preoccupazione in Vietnam, ciò non ha impedito a questo paese di essere uno dei posti più attraenti per viaggi a basso costo nel mondo.

Vanta spiagge e alloggi pittoreschi e anche i mercati etnici dove le donne – vestite in modo tradizionale – vendono prodotti locali vietnamiti.

Inoltre, la cucina è a portata di mano, soprattutto lo street food. I buongustai devono provare il Banh Cuon, un rotolo di spaghetti di riso, davvero economico!

Sri Lanka

Se stai cercando spiagge meravigliose, montagne avvolte da nuvole, cascate e piantagioni di alberi con un budget basso, devi fare le valigie per lo Sri Lanka.

Se sei un amante della fauna selvatica, devi visitare il Parco Nazionale di Yala, che ospita fino a 44 varietà di mammiferi!

Per quanto riguarda la gente del posto, è piuttosto cordiale e si assicura che tu abbia un soggiorno confortevole con il loro aiuto. Amanti del cibo, la cucina è nota per essere dolce e piccante e il pesce al curry vi lascerà a bocca aperta!

Turchia

Dai paesaggi pittoreschi alle spiagge, la Turchia è una delle più belle destinazioni low cost del mondo. Se sei appassionato di storia, questo è il posto giusto.

La Turchia offre anche i suoi grandi bazar e bagni che sono un’importante attrazione turistica.

Se vai a Instanbul, la Moschea Blu è assolutamente da visitare e i bagni di Hamam sono davvero rilassanti mentre la Cappadocia ti offrirà il paesaggio più bello da osservare in mongolfiera.