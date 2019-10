Soffri di asma? Ecco l’alimento che non può mancare nella tua dieta

Ci sono alimenti di cui non puoi fare assolutamente a meno se soffri di asma. Uno di questo proviene dalla terra: stiamo parlando della verza

La verza come alimento per curare l’asma e non solo: ecco tutti i benefici di questo prodigioso alimento.

Una fonte non apprezzata di vitamina C

La verza aggiunge una consistenza ricca e un sapore delicato alle zuppe, ma è anche estremamente buono.

Membro della famiglia delle piante Brassica, il cavolo offre molti degli stessi benefici per la salute dei suoi cugini più comuni come il buon vecchio cavolo bianco.

Molti di questi benefici derivano dalle elevate quantità di glucosinolati presenti nel cavolo verza, ma anche le grandi quantità di vitamina C, vitamina K e acido folico in questa varietà di cavolo dal sapore delicato possono svolgere un ruolo.

Le persone tendono ad associare la vitamina C agli agrumi sani come le arance, ma sapevate che molte verdure a foglia verde sono anche piene di vitamina C?

Una tazza di verza triturata, ad esempio, fornisce un enorme 36 percento del valore giornaliero di vitamina C.

Oltre a rafforzare il sistema immunitario, la vitamina C nella verza può aiutare a mantenere la pelle, le ossa e i denti forti grazie alle sue proprietà antiossidanti e alla sua capacità di stimolare la sintesi del collagene.

Un ottimo modo per massimizzare i benefici per la salute della verza è di mangiarlo insieme a cibi che sono buone fonti di vitamina E poiché queste due vitamine funzionano meglio in sinergia.

Benefici per il cuore

Le prove suggeriscono che le diete ricche di vitamina C sono buone anche per la salute cardiovascolare, quindi mangiare verza su base più regolare può essere una mossa intelligente se stai cercando di ridurre il rischio di malattie cardiache.

Un team di scienziati dell’Università della California ha scoperto che le persone che hanno assunto un integratore giornaliero contenente 500 milligrammi di vitamina C hanno sperimentato un calo del 24% dei livelli di CRP nel plasma dopo soli due mesi.

Secondo recenti studi, i livelli di CRP – che rappresentano i livelli plasmatici di proteina C reattiva – sono una buona misura del rischio di malattie cardiache di una persona, forse persino migliore dei livelli di colesterolo.

Oltre alla vitamina C, la verza contiene un altro famoso nutriente per la salute del cuore: la vitamina K.

Solo una tazza di verza triturato fornisce un enorme 60% del valore giornaliero di vitamina K.

La vitamina K può aiutare a combattere l’aterosclerosi, un fattore di rischio chiave per le malattie cardiache, dirigendo il calcio nelle ossa anziché nelle arterie.

Potenziali benefici per chi soffre di allergie e asma

Anche se la verza non è inclusa nell’elenco dei migliori alimenti per chi soffre di asma, le persone con asma o allergie dovrebbero assolutamente considerare di mangiare più verza a causa delle elevate quantità di folati che contiene.

Uno studio intrigante pubblicato nell’edizione di giugno 2009 del Journal of Allergy and Clinical Immunology ha scoperto che le persone con i livelli più bassi di folati nel sangue avevano il 31 percento in più di probabilità di soffrire di allergie e il 40% di probabilità di soffrire di respiro sibilante rispetto alle persone che aveva i più alti livelli sierici di folati.

L’associazione tra alti livelli di folati e un ridotto rischio di allergie e respiro sibilante è risultata dose-dipendente, il che significa che il rischio di allergie e respiro sibilante aumenta con la diminuzione dei livelli sierici di folati.