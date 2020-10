ha aggiunto lo stesso Presidente del Consiglio europeo Michel.

Durante il vertice straordinario i leader dell’Unione europea hanno discusso delle tensioni nel Mediterraneo orientale e delle relazioni con la Turchia.

Un alto funzionario del governo tedesco ha rivelato che il vertice europeo non include alcun piano per imporre sanzioni.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha inviato un messaggio ai leader europei e spera che l’Unione abbandoni la sua posizione di parte a favore della Grecia e di Cipro.

La retorica sulla necessità di “fare qualcosa” sulla Turchia si è intensificata negli ultimi mesi visto che Ankara continua a creare problemi, intromettendosi in Siria, Libia e ora appoggiando apertamente l’Azerbaigian, che ha attaccato l’enclave del Nagorno-Karabakh nel peggiore scontro militare tra i due nemici Baku ed Erevan dalla guerra di quattro giorni del 2016.

La linea dell’UE sulla Turchia si sta inasprendo sempre di più. Il presidente francese Emmanuel Macron è stato il più schietto e ha criticato in modo pungente Ankara.

Macron ritiene che l’Europa abbia bisogno di “una voce più unita e chiara” sulla Turchia, che “non è più un partner” a settembre. Macron ha definito le trivellazioni per il gas vicino a Cipro come

“pratiche inammissibili” che “non sono degne di un grande Stato”.

“Noi europei dobbiamo essere chiari e fermi, non con la Turchia come nazione e come popolo, ma con il governo del presidente Erdogan, che oggi ha avuto azioni inaccettabili”,