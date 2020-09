Vertice FED, si mira a mantenere i tassi di interesse vicini allo 0

Oltre alla mossa prevista per mantenere la linea, la Fed ha anche rivelato la sua intenzione di mantenere i tassi bassi fino all’aumento dell’inflazione.

I tassi a breve termine rimarranno mirati allo 0%-0,25%. I funzionari hanno inoltre modificato le loro previsioni economiche per riflettere un calo del PIL e un tasso di disoccupazione più basso nel 2020.

Le proiezioni dei singoli membri hanno indicato che i tassi potrebbero rimanere ancorati vicino allo zero fino al 2023.

Questa è stata la prima volta che la commissione ha previsto le sue prospettive per il 2023.

La FED permetterà all’inflazione di incrementare al di sopra del tasso obiettivo del 2% prima di aumentare i tassi per controllare l’inflazione.

ha riferito il Presidente Jerome Powell nella conferenza stampa post-riunione.

Il Federal Open Market Committee ha adottato un linguaggio specifico per sottolineare l’obiettivo dell’inflazione.

“[…] il Comitato mirerà a raggiungere l’inflazione moderatamente al di sopra del 2 per cento per qualche tempo, in modo che l’inflazione sia media del 2 per cento nel tempo e le aspettative di inflazione a più lungo termine rimangano ben ancorate al 2 per cento”,