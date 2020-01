Veronica Ursida, chi è la dama del trono over di Uomini e...

Chi è Veronica Ursida, la dama di Uomini e Donne che sta scombussolando gli equilibri del programma condotto da Maria De Filippi

Scopriamo tutti i segreti di Veronica Ursida, la nuova protagonista del trono over di Uomini e Donne, che sta letteralmente facendo strage di cuori.

Chi è Veronica Ursida

Nasce il 16 agosto sotto il segno zodiacale del Leone. Diventa nota al grande pubblico quando partecipa alle puntate dedicate al trono over del reality dell’amore, Uomini e Donne.

Nella vita, la Ursida è impegnata nel mondo dell’organizzazione dei matrimoni ed eventi, dove lavora principalmente come wedding & event planner.

Per arrivare dov’è oggi, la Ursida si è impegnata moltissimo: ha partecipato a corsi da wedding planner, dopo che ha avuto l’opportunità di collaborare con il re del wedding planning, Enzo Miccio. Per perfezionarsi decide anche di frequentare anche corsi di flower design.

La Ursida non si occupa soltanto di eventi e matrimoni, la donna è infatti impegnata anche come conduttrice del Centro Meteo Italiano. Da due anni si occupa anche di Network Marketing presso ARIIX Corporate Europe ed è infine la fondatrice di Bonnie e Clyde box office, biglietteria di concerti ed eventi che si svolgono in tutta Italia.

Veronica Ursida è mamma di un bambino di 11 anni, con il quale ama viaggiare in tutto il mondo. La donna è inoltre molto legata alla sua famiglia, specialmente a suo padre, suo esempio di vita. Lo definisce anche un ottimo nonno sui suoi social.

L’avventura a Uomini e Donne

Veronica Ursida è una delle nuove dame del trono over di Uomini e Donne, programma a cui sta partecipando per trovare un uomo con cui costruire un futuro insieme.

La donna ha subito conquistato l’attenzione di vari cavalieri, tra cui quella di Armando Incarnato, di Riccardo Guarnieri e di Enzo Capo, e ha intrapreso la conoscenza con Simone Virdis.

L’ingresso di Veronica a Uomini e Donne ha scombussolato gli equilibri che si erano creati nel trono over: la donna è diventata subito una pericolosa rivale per le altre dame del trono.