‘Veronica si dichiara per Alessandro, Giulio reagisce male’ Uomini e donne anticipazioni 4 ottobre

Uomini e Donne anticipazioni 3 ottobre, l’addio di una delle troniste in carica: delusione per Giulio Raselli…

Oggi pomeriggio andrà in onda su Canale 5 il primo appuntamento settimanale del trono classico di Uomini e Donne. Secondo quanto riportato dalla rete, si prospetta una puntata ricca di colpi di scena. Per quale motivo? Una tronista abbandona il programma mentre Giulio Raselli rimarrà deluso da una delle sue corteggiatrici.

Uomini e Donne, Sara Tozzi abbandona il programma

Dopo poco più di tre settimana finisce l’esperienza televisiva di Sara Tozzi. La 24 enne modenese, ha iniziato il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi, alla ricerca di un uomo di cui fidarsi, dopo la recente delusione d’amore. Sara è uscita con Javier che l’ha colpita subito tanto da decidere di farlo tornare nuovamente in studio anche dopo la segnalazione pervenuta alla redazione la scorsa settimana. Ma qualcosa pare sia cambiato nei giorni immediatamente successivi.

La tronista ha infatti comunicato agli autori la sua scelta: abbandonare il trono. Il motivo? La giovane non è pronta per uscire con altri ragazzi in quanto pensa ancora al suo ex fidanzato. Intanto sui social si è scatenato il toto nomi di chi potrebbe prendere il suo posto…pare che sia un’ex corteggiatrice di Andrea Zelletta: Klaudia.

La delusione di Giulio Raselli

Secondo le ultime anticipazioni, Giulio rimarrà profondamente deluso dall’atteggiamento di Veronica. La corteggiatrice ha scelto di dichiarasi per Alessandro.

Per quanto riguarda Giulia invece ha deciso di uscire con Alessandro e Daniele. Con il primo, è andata ad una Spa ma sembra che le cose non siano andate come sperare. Le sue impressioni sul giovane corteggiatore non sono state positive al massimo. La tronista romana non riesce a Giulia, infatti, ha ammesso di non riuscire a fidarsi del tutto di Alessandro che considera ‘troppo bello per stare con lei‘.