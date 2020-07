Veronica Pivetti, la malattia devastante e il divorzio: tutto sulla conduttrice di Amore Criminale

Chi è Veronica Pivetti, la nota attrice televisiva e cinematografica italiana, scopriamo tutti i dettagli su di lei

Scopriamo insieme tutti i segreti di Veronica Pivetti!

Chi è Veronica Pivetti

Nasce a Milano, il 19 Febbraio del 1965. Appassionata di recitazione, ottiene il ruolo Fosca nel celebre film del 1995 di Carlo Verdone, Viaggi di nozze.

Prima di quest’esperienza che le farà ottenere grande notorietà, ha svolto il lavoro di doppiatrice, attività alla quale si è dedicata dai 7 anni.

La Pivetti è stata protagonista di alcune fiction di successo, come Commesse (1999), Provaci ancora Prof! (dal 2003) e Il Maresciallo Rocca, con Gigi Proietti.

Dal 2018 diventa conduttrice del programma Amore criminale in onda su Rai 3.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie relative alla vita privata Veronica Pivetti, vista l’estrema riservatezza della donna, che tiene molto alla sua privacy.

Nel 1996 sposa il collega Giorgio Ginex, volto noto della soap opera di Canale 5, Vivere, dopo di che divorzia da lui nel 2000. Da allora non si ha notizia di altri legami o frequentazioni.

L’attrice adesso vivrebbe a Roma da sola: la Pivetti non ha figli e in alcune interviste ha dichiarato di non avere rimpianti in tal senso, poiché non ne avrebbe mai desiderato uno. La Pivetti si circonda di moltissimi animali, come i cani, che tiene in casa e la rallegrano di gioia.

Per quanto riguarda la salute, l’attrice pare soffra di problemi tiroidei, da cui sarebbe scaturita, quale anno fa, una depressione molto forte. Quest’esperienza è stata messa nero su bianco nel libro Ho smesso di piangere, dato alle stampe nel 2012.

La Pivetti ha molti legami familiari nel mondo artistico e la passione per la recitazione le sarebbe stata trasmessa dai genitori. È sorella minore della politica Irene, figlia del regista Paolo e dell’attrice e doppiatrice Grazia Gabrielli, e nipote del lessicografo Aldo Gabrielli.