Veronica Peparini si spoglia: il lato B della prof di Amici fa il giro del web

Amici di Maria De Filippi, Veronica Peparini come non l’avete mai vista: l’insegnate mostra il suo lato B

La famosa insegnante di Amici di Maria De Filippi lascia i follower senza parole. Veronica Peparini mostra il suo lato B ed incanta la rete.

Veronica Peparini conquista i follower

E’ divenuta famosa sul piccolo schermo in veste di insegnante del talent show di Canale 5. Sin da bambina, mostra di avere grande talento nella danza e all’età di 11 anni prende parte alla scuola di Renato Greco per perfezionarsi negli anni studiando anche all’estero. Nel corso della sua lunga carriera, Veronica Peparini ha collaborato con diversi artisti come Luciano Pavarotti, Kylie Minougue, Ricky Martin, Renato Zero, Giorgia solo per citarne alcuni.

Nel 2013, approda ad Amici di Maria De Filippi in veste di insegnante di hip-hop , ruolo che a oggi ancora ricopre. Inoltre, riesce a conquistare tutti per la sua forte personalità. E’ seguitissima anche sui social, dove vanta un numero elevato di follower. Di recente, la fidanzata di Andreas Muller ha condiviso una foto in cui si mostra in tutto il suo splendore.

Lato B in primo piano

Il tempo per lei sembra essersi fermato per sempre. Alla soglia dei suoi 50 anni, Veronica Peparini appare più bella che mai. Il suoi segreto di bellezza sono i costanti allenamenti una sana alimentazione.

Di recente, ha condiviso uno scatto su IG che ha lasciato il pubblico virtuale senza parole. Nel dettaglio, la foto la ritrae con indosso un bikini che, oltre a risaltare il suo fisico da urlo, mette ben in risalto il suo lato B.