Veronica Peparini e Andreas Muller, chi è la coppia di Amici di Maria De Filippi: professione e curiosità

Chi sono Veronica Peparini e Andreas Muller? La coreografa e il ballerino di Amici di Maria De Filippi che hanno avuto un vero colpo di fulmine!

Veronica Peparini e Andreas Muller amati dal pubblico di Amici di Maria De Filippi e innamorati più che mai! Conosciamoli meglio

Chi è Veronica Peparini

Nasce a Roma, il 25 febbraio del 1971.

All’età di 11 anni inizia a studiare danza presso la scuola di Renato Greco, dopo di che si perfeziona con varie esperienze all’estero.

Entra a far parte del cast delle ballerine in noti show a livello nazionale e internazionale, arrivando a collaborare con artisti del calibro di Luciano Pavarotti, Kylie Minogue, Ricky Martin, Robbie Williams, Geri Halliwell, Renato Zero, Claudio Baglioni e Giorgia.

Dopo anni di perfezionamento e di esperienza come ballerina, a 34 anni decide di insegnare nella scuola di Kledi Kadiu, diventando una coreografa per il teatro, la musica e la televisione.

Diventa nota al grande pubblico per la sua partecipazione, dal 2013, al programma Amici di Maria De Filippi, in qualità di insegnante e coreografa.

Con lo spettacolo Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo, vince, agli Oscar del Musical 2015, il premio nella categoria “Migliori coreografie”. Un musical che ancora oggi emoziona e viene portato sulle scene dei migliori teatri italiani.

Oggi è ancora la coreografa di Amici di Maria, una tra le più amate non solo dai ballerini.

Chi è Andreas Muller

Nasce a Singen, il 2 giugno del 1996, dopo di che si trasferisce con la famiglia a Fabriano, in provincia di Ancona.

Dopo 6 anni di studio dei generi hip hop e break dance in strada, a 15 anni si iscrive all’accademia di danza nella sua città.

Dopo pochi anni entra nella compagnia degli N.ough Company e iniziano i primi spettacoli. Nel corso della scuola superiore, diventa insegnante di ballo per i più piccoli, e nel frattempo consegue il diploma nell’istituto turistico a Fabriano.

Nel 2015 ottiene un banco alla quindicesima edizione di Amici. Dopo poco, però, è costretto ad abbandonare la scuola a causa di un infortunio.

L’estate successiva partecipa come ballerino a vari videoclip musicali, dopo di che si ripresenta ai casting della sedicesima edizione di Amici. Vincerà il programma.

Successivamente, dopo un periodo di studio a Los Angeles, diventerà ballerino professionista di Amici, entrerà nel corpo di ballo con Claudio Baglioni e dell’edizione 69 del Festival di Sanremo.

Oggi nuovamente ballerino professionista in Amici di Maria De Filippi e Amici Celebrities, con un ruolo molto importante.

Vita privata della coppia e curiosità

Tutti sapevano che Veronica Peparini fosse sposata con Fabrizio Prolli, ballerino professionista e coreografo per Amici di Maria De Filippi. I due hanno due bambini, Daniele e Olivia.

Anche Andreas era fidanzato da ben 7 anni con la collega ballerina Maria Elena Gasperini.

Entrambe le relazioni si sono interrotte intorno al 2018. A dimostrarlo, la pubblicazione, da parte di Veronica e di Andreas, di alcune foto sui social, che li ritraggono in atteggiamenti molto intimi, accompagnate da dediche d’amore. Andreas e Veronica si sarebbero innamorati durante tutto il percorso ad Amici e oggi vivono la loro storia d’amore in tranquillità, con la felicità dei fan e l’armonia di una famiglia allargata.