Veronica Panarello, “Ogni giorno esce di cella”: cosa fa oggi la madre di Lorys Stival

Sono passati sei anni dal brutale omicidio del piccolo Lorys Stival. La madre Veronica Panarello è stata condannata: che cosa fa oggi?

La morte di Lorys e le tante versioni di Veronica

Era il 29 novembre 2014 quando il piccolo Lorys Stival – di soli otto anni – è stato trovato morto a Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa. Uno dei fatti di cronaca italiani più sconcertanti, che hanno portato non solo a vari processi ma anche all’interpretazione delle varie verità della donna.

La prima ricostruzione non ha mai convinto gli inquirenti e la donna viene sin da subito arrestata. Da quel momento vengono fornite varie versioni su quanto accaduto quel giorno e di come il piccolo di soli otto anni sarebbe deceduto.

La stessa si professa ancora oggi innocente e dovrà scontare 30 anni di reclusione per l’accusa di omicidio. Secondo la Cassazione infatti la Panarello:

“Non versava in stato confusionale, come la stessa ha cercato di far credere”

Nonostante tutto, ancora oggi ci sono molti punti interrogativi su questo terribile delitto.

Che cosa fa oggi Veronica Panarello?

Come evidenzia anche il settimanale Giallo, Veronica Panarello continua la sua lotta dal carcere per convincere tutti della sua innocenza. Non solo, Veronica ogni giorno esce di cella per qualche ora al fine di frequentare un corso per diventare operatrice sociale.

Veronica attualmente è detenuta presso il carcere Lorusso e Cotugno di Torino. Il suo obiettivo è quello di riuscire – un giorno – ad uscire dal carcere ed essere inserita all’interno di un contesto lavorativo continuativo. Secondo quanto emerge si sta impegnando molto ed è determinata a procedere con la sua “nuova” vita.