Veronica Panarello, “Ha ucciso due persone”: la terribile accusa dopo l’omicidio di Loris Stival

Veronica Panarello ancora nel caos e l’avvocato della difesa non ci sta, sbottando per evidenziare qualcosa di terribile. Ma cosa sta succedendo?

Veronica Panarello nuovamente nell’occhio del ciclone e non solo per l’omicidio di suo figlio Loris ma anche per un’altra accusa che ha demolito un componente della famiglia.

Veronica contro Andrea Stival

La donna in carcere sta scontando la sua pena, accusata di avere ucciso il suo bambino – Loris Stival. Ma in tutto questo lei urla dal carcere la sua innocenza, puntando il dito sull’ex suocero accusandolo di essere lui il colpevole.

Per questo motivo ha richiesto un incontro all’americana, ovvero un faccia a faccia dove poter sviscerare tutto l’argomento e definire al meglio le linee e verità.

Ma l‘avvocato difensore di Stival replica duramente:

“un confronto di questo tipo non avrebbe alcun valore tecnico, ma non lo temiamo visto che non ha commesso nulla”

Essendoci una verità processuale che lo ha già pienamente scagionato, in merito al terribile omicidio del nipote.

L’uomo ha comunque negato sempre ogni tipologia di addebito nonché la presunta relazione amorosa con l’ex nuora – scagionato dagli inquirenti:

“non ho nulla da dire su di lei e il suo comportamento”

L’accusa dell’avvocato di Andrea Stival

A tutto questo, come si evince dal settimanale Giallo, si aggiunge la difesa dell’avvocato di Stival che evidenzia ciò che sta succedendo all’uomo dopo quella terribile accusa:

“Si è macchiata di due omicidi: quello di suo figlio loris e quello di andrea stival”

Proprio perché l’uomo, nonostante sia stato scagionato, a livello sociale “è morto”. Ci sono state tantissime persone che hanno sui social accusato e scritto cose che andassero contro la decisione del giudice – in qualche modo dando ragione all’ex nuora.

Molte persone continueranno ad accusarlo per un qualcosa che non ha commesso, e l’avvocato cerca di far capire di come sia grave una situazione del genere – per un uomo che da libero non può più fare un passo.