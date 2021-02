La bella conduttrice napoletana ha voluto scandalizzare il web con una foto molto forte: Veronica Maya questa volta ha esagerato?

Dopo la partecipazione a I Soliti Ignoti la bellissima Veronica Maya è tornata a far parlare di sé per un motivo piuttosto particolare: una foto che ha subito fatto gridare allo scandalo.



La foto in questione ha suscitato tanti commenti negativi contro la conduttrice.

Veronica Maya, la foto mezza nuda a pecora è scandalosa

Non teme critiche Veronica Maya che ha condiviso sul suo profilo Instagram la foto di un’opera artistica dal dubbio messaggio.

L’opera d’arte in questione, in effetti, ha subito scatenato un bel po’ di polemiche nonostante lei stessa abbia avvertito non essere destinata ad un pubblico bigotto. I gusti son gusti, ma non tutto è buon gusto. L’opera d’arte contemporanea in questione è finita nel salotto di casa sua.

La Maya nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha presentato una serie di foto dell’opera già messa alla gogna dai più:

“Ryan Mendoza è un artista statunitense, nato a New York, classe 1971, dai tratti e dalle vicende personali imprevedibili e tumultuose, come l’Etna che gli è tanto caro e alle cui pendici oggi trascorre gran parte del suo tempo dipingendo”.

Insomma, guardatela e fatevi una vostra opinione.

Veronica provoca i fan

La conduttrice però non si limita a mostrarla da lontana, con un altro post, mostra la foto a distanza più ravvicinata. Alcuni hanno scandalizzati:

“Cosa significa? Le sembra rispettoso mostrare una donna in quelle condizioni? Le donne russe sono viste come cani?”

Un altro utente ha poi commentato:

“Che schifo😣😣😣😣Soprattutto da una mamma come te👎Ti sembra utile avere pubblicato questa opera 😤😤😤😤”.

E un altro ancora ha commentato:

“Sinceramente da ignorante nn mi piace proprio e nn perché sono bigotta. Ma perché è brutta la foto”.

L’arte può anche separare come in questo caso dove il suo messaggio può assumere sfumature tutt’altro che positive.