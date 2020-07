Veronica Lario tradiva Berlusconi? Svelato il patto segreto tra i due

Veronica Lario tradiva il marito Silvio Berlusconi? Le accuse lanciate dalla Santanchè rivelano l’esistenza di un patto segreto tra i due: scopri i dettagli dell’accordo.

Dopo le accuse di Daniela Santanchè tutti si chiedono se Veronica Lario tradiva veramente Silvio Berlusconi mentre erano sposati e se il patto segreto era veritiero.

I due hanno divorziato nel 2014 quando l’amore che tutti sapevano li avevi legati per anni era oramai giunto al capolinea.

Dopo la fine del loro matrimonio sono comparse voci e dicerie sul loro rapporto infangando l’amore che li legava.

Una dichiarazione di Daniela Santanchè rilasciata in un’intervista a Libero tempo fa aveva destato particolare scompiglio, scopriamo che cosa aveva detto.

L’accusa della Santanchè e il patto segreto

Daniela Santanchè in un’intervista a Libero aveva affermato che era stata Veronica ad avere una relazione extraconiugale, non il marito, rivelando a tutti anche l’identità del presunto amante.

Le parole della Santanchè:

È Veronica che ha un compagno, il presidente non ha sfasciato alcuna famiglia

Ha poi aggiunto: ‘Veronica Lario da molto tempo ha al fianco un suo compagno. Si chiama Alberto Orlandi, ha 47 anni, è capo del servizio di sicurezza di Villa Macherio, e con lui condivide progetti, interessi e vacanze‘.

Dopo aver dato la colpa a Veronica ha anche affermato:

Il Presidente lo sa

Riferendosi all’ex Premier ha continuato: ‘Non solo, ma ha tentato di tutto per tenere ugualmente in piedi la famiglia. Ha rinunciato ad avere al suo fianco la sua donna, ha accettato che l’Italia non avesse una first lady, ha messo da parte il suo orgoglio di uomo. Con la moglie ha fatto un patto‘.

Secondo Daniela Santanchè quindi tra i due c’era un preciso accordo da rispettare per mantenere le apparenze.

Un patto segreto che dava la possibilità a entrambi di vivere la propria vita sentimentale nel privato mantenendo poi le apparenze in pubblico.

Poi ha anche dichiarato che Berlusconi: ‘Ha pensato a figli, ai nipotini. Insomma, ha fatto quello che pochi uomini, soprattutto nelle sue condizioni, avrebbero fatto. Cosa gli sarebbe costato divorziare e rifarsi una famiglia? Il battito di un ciglio e la questione era risolta. E invece nulla. Poi Veronica ha rotto l’accordo, presumo consigliata da qualcuno interessato a gettare fango sul marito’.

Sembra, da queste parole accusatorie, che Veronica Lario non avrebbe rispettato tale accorto mettendo la parola fine al matrimonio con Silvio Berlusconi nel 2014 dopo anni di amori e scandali.

Dopo aver detto addio al marito Veronica dichiara a Tendenze di Maria Letella: ‘Mi sono spesso chiesta negli ultimi due anni quanto tempo ci sarebbe voluto perché Silvio dimenticasse la sua promessa di non imbarazzare me e la sua famiglia. Non mi aspettavo che avrebbe dimenticato così in fretta’.