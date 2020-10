Veronica Gentili, chi è il fratello epidemiologo Alessandro Vespignani?

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi al fratello della nota giornalista Veronica Gentili, Alessandro Vespignani.

Approfondiamo insieme tutto ciò che sappiamo sul fratello di Veronica Gentili. Dall’infanzia alla formazione fino ad arrivare alla vita privata in compagnia della moglie e dei figli.

Chi è Alessandro Vespignani

Nasce a Roma, il 4 aprile del 1965, sotto il segno zodiacale dell’Ariete.

L’uomo è uno dei più importanti fisici ed epidemiologi della sua generazione e vive ormai da tempo in America. Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, il suo nome è diventato sempre più noto in televisione, per via dei suoi interventi.

Dopo la laurea all’Università la Sapienza di Roma in Filosofia e in Fisica, porta avanti un dottorato presso le Università di Yale e Leiden University.

Lavora al Centro Internazionale di Fisica Teoretica a Trieste e come insegnante di fisica alla Northeastern University.

Numerose le pubblicazioni scientifiche dell’esperto, quasi tutte in lingua straniera. L’uomo vanta una pagina su Wikipedia in inglese, dove sono riportati tutti i suoi successi accademici, pubblicamente riconosciuti. in giro per il mondo.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie relative alla sua vita privata, anche perché non si tratta di un personaggio di spettacolo, ma di un uomo di scienze e cultura.

Ciò che è noto è che è sposato con Martina, che avrebbe incontrato quando si trovava in Francia. Lei insegnava italiano presso una scuola francese, dopo di che, insieme, si sono spostati in American, in particolare a Boston.

La coppia vive lì assieme ai due figli, Lorenzo ed Ottavia.

Alessandro Vespignani è fratello della nota giornalista Veronica Gentili. Entrambi hanno la stessa mamma, Netta, mentre il papà è naturalmente diverso.

L’uomo pare sia molto riservato e non possieda dei profili social né Instagram che Facebook.