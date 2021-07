48 ore dopo la finale degli Europei 2020 i due sono convolati a nozze. Ora la celebre coppia ha annunciato un altro dolce evento: la Ciardi ha confessato di essere incinta per la terza volta.

Federico e Veronica hanno già due bimbe: Deva e Lena. Adesso, la famiglia si allargherà ancora di più.

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi: la loro love story

Al settimanale “Chi”, l’ex gieffina e il calciatore della Juventus hanno raccontato i dettagli della loro storia d’amore, che hanno sempre tenuto lontana dai gossip.

Veronica ha rivelato:

‘’Quando abbiamo iniziato a stare insieme, però, ho avuto paura e ho fatto subito un passo indietro. Ma lui non ha mollato’’.

Suo marito, ha aggiunto:

‘’Quando ho capito che se ne stava andando per paura, ho preso un gommone da Ibiza e sono andato a rapirla a Formentera. Da quel momento abbiamo iniziato a vivere davvero. E il resto… chissenefrega’’.

Veronica Ciardi: la proposta di nozze

Non tutti sanno che il calciatore della Juventus ha fatto la proposta di nozze alle Bahamas, dopo un fantastico viaggio on the road organizzato proprio da lui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Ciardi Ufficiale FC® (@veronicaciardiofficialfc)

Veronica ha raccontato:

“La solita paura mi ha fatto dire un sì che poi è diventato un ni e poi un no. Le nostre anime non erano pronte. E poco dopo… dal paradiso all’inferno. Ci siamo lasciati.”

Ma nonostante la dura crisi tra di loro, i due hanno capito che non possono stare troppo lontani ed ora aspettano anche un terzo figlio, una sorpresa davvero incredibile.

La coppia del momento hanno davvero fatto impazzire tutti con questa super notizia, sui social sono arrivati tantissimi messaggi di auguri.

Leggi anche –> Tutto su Veronica Ciardi: dal flirt al Grande Fratello con Sarah Nile al matrimonio con Federico Bernardeschi