Chi è Veronica Berti, la moglie di Andrea Bocelli, il celebre tenore italiano con il quale è convolata a nozze nel 2014

Scopriamo tutti i segreti di Veronica Berti, la donna che ha rubato il cuore del tenore Andrea Bocelli.

Chi è Veronica Berti

Veronica Berti nasce nel 1984 ed è la moglie del famoso tenore italiano Andrea Bocelli.

La coppia si è innamorata dal primo istante: un colpo di fulmine che è riuscito a sormontare anche il limite dato dalla differenza d’età e dalla nota fama di seduttore di Bocelli. La coppia è convolata a nozze nel 2014 e da allora non si è più separata.

Il primo incontro tra Veronica Berti e Bocelli è avvenuto durante una festa a Ferrara, a cui tra l’altro entrambi avrebbero preferito non partecipare. All’epoca, lei aveva 21 anni e il tenore 44.

Da quel momento, dal primo contatto, Veronica è diventata la donna della vita di Andrea Bocelli, una compagna, un’amica, un’amante.

Nel 2014 la coppia si è sposata con una cerimonia, blindatissima, che si è tenuta alla presenza di 60 invitati in una chiesa di Livorno.

Nonostante siano passati diversi anni dal loro primo incontro, Bocelli non smette di corteggiare la moglie, come ha dichiarato lei più volte in alcune interviste:

“Sono fortunatissima, perché Andrea è molto romantico: ho delle mail che sono decisamente private, a volte sono poesie, a volte rime, a volte… proposte indecenti”.

I figli di Veronica e Andrea Bocelli

Nel 2012 la coppia ha avuto una figlia, Virginia, primogenita di Veronica, mentre terzogenita per il tenore, che aveva avuto già i due figli: Amos e Matteo, nati dalla sua precedente relazione con Enrica Cenzatti.

Veronica Berti ha un ottimo rapporto anche con Matteo e Amos, i figli di Bocelli, che lei considera come figli suoi. I due, infatti, sono spesso ritratti assieme a lei nei suoi scatti su Instagram.