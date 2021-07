Dramma nel Veronese, precipitano dal tetto di una vecchia ghiacciaia: morti due bambini di 7 anni

I piccoli sono stati travolti dai mattoni e dalle pietre del tetto, che li hanno uccisi sul colpo.

Altri due bambini sono stati portati in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Bambini travolti da una ghiacciaia

Tragedia nel pomeriggio di sabato a Lessinia, nel comune di Sant’Anna di Alfaedo, nel Veronese.

Due bambini sono morti e due sono rimasti feriti nel crollo di una vecchia ghiacciaia, ormai in disuso.

I piccoli stavano trascorrendo una giornata di relax con le loro famiglie, quando improvvisamente si è verificato il dramma.

I 4 bambini stavano giocando sul tetto della ghiacciaia, che è crollato, travolgendoli.

🔴 #Verona, soccorso dei #vigilidelfuoco dalle 16 a Sant’Anna d’Alfaedo per 4 bambini caduti in una vecchia ghiacciaia in disuso. Nulla da fare per due dei piccoli che sono deceduti, trasportarti in ospedale gli altri due #3luglio pic.twitter.com/AEhBPZPuG8

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 3, 2021

Per due di loro non c’è stato nulla da fare. Altri due sono rimasti feriti e trasportati all’ospedale di Verona in codice giallo.

I bambini che hanno perso la vita avevano entrambi 7 anni.

La dinamica dell’incidente

La ghiacciaia è una sorta di buca scavata nel terreno, che veniva utilizzata per mantenere i cibi al fresco nel periodo estivo, dopo essere stata riempita di neve in inverno.

I bambini si sarebbero arrampicati sul tetto, mentre i loro genitori preparavano il pic-nic e sono stati travolti dal tetto che è crollato sotto i loro piedi. La zona in cui è avvenuto l’incidente ha reso difficili i soccorsi.

Inizialmente sono giunte diverse squadre di vigili del fuoco e del soccorso alpino, raggiunte poi dai carabinieri e dagli operatori del Suem.

Per due di loro non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.