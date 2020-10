Verona, neonato abbandonato in strada: è caccia alla madre

Il piccolo, che dovrebbe avere all’incirca un mese, si trovava all’angolo di una strada, nel capoluogo veneto.

Le forze dell’ordine sono alla ricerca della madre.

Neonato abbandonato a Verona

Choc nella notte appena trascorsa a Verona. Un neonato, che, stando ai primi controlli, dovrebbe avere circa un mese di vita, è stato abbandonato in un angolo stradale nel capoluogo veneto.

Il piccolo, soccorso da una persona che si trovava in zona, è stato trasferito all’ospedale della Donna e del Bambino di Verona.

Come riferisce anche Tgcom24, non è ancora chiaro quali siano le condizioni del piccolo. Intanto, è scattata la caccia alla madre, che potrebbe aver lasciato il bambino in strada.

Notizia in aggiornamento.