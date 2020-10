Nel corso dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip 5 va in scena un curioso fuoriprogramma. La protagonista indiscussa è l’ultima eliminata al televoto: Franceska Pepe.

L’ex fidanzata di Vittorio Sgarbi ha dichiarato di aver discusso animatamente con un’autrice del reality show e di essere quasi arrivata alle mani. Una lite clamorosa che sarebbe avvenuta esattamente dietro le quinte dello studio televisivo.

Ma quale sarebbe il motivo che ha portato l’ex gieffina a riversare tutta la sua ira su un’autrice del programma? A svelare l’arcano ci ha pensato Gabriele Parpiglia attraverso il social network Instagram.

Stando a quanto rivelato dal giornalista, Franceska Pepe avrebbe avuto i suoi validi motivi per dare in escandescenze:

“Praticamente è successo questo, Franceska è rimasta molto male perché la produzione o l’agente non le hanno mandato l’autista per andare in stazione. Cosa che comunque non si fa a nessuno, nemmeno con la Prati e il suo taxi, non è l’iter, soprattutto in questi tempi di crisi, non c’è un autista che ti porta in stazione. Io ripeto quello che ci è stato detto”