Verissimo, Tiziano Ferro scompare e riappare: tutti i retroscena dell’intervista

L’artista, ospite di Silvia Toffanin, scompariva e ricompariva, come per magia, allo schioccare delle dita della conduttrice. Scopriamo tutta la verità.

Sabato, 19 dicembre 2020, è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, con ospiti imperdibili accolti dalla conduttrice amatissima Silvia Toffanin.

Il talk show pre natalizio ha lasciato spazio a importanti interviste a ospiti internazionali e dello spettacolo italiano, che ogni giorno il pubblico ha modo di vedere in tv.

Un ospite in particolare ha intrattenuto il pubblico a casa: si tratta di Tiziano Ferro. L’artista è stato protagonista di uno stratagemma degli autori, che hanno reso la puntata magica.

Ecco cos’è accaduto!

Verissimo, record di ascolti con Christian De Sica, Luca Argentero, Antonella Elia e molti altri

Si è rivelata imperdibile l’intervista a Christian De Sica, che ha parlato del film In vacanza su Marte, in cui ha recitato in coppia con Massimo Boldi.

E poi Luca Argentero e Cristina Marino, che hanno parlato di Nina Speranza, la piccola che è venuta al mondo il 20 maggio scorso, in un periodo non proprio facile.

Ospite anche l’opinionista del Grande Fratello VIP 2020, Antonella Elia, che ha parlato anche della separazione da Pietro Delle Piane e ha dichiarato che l’uomo le abbia spezzato il cuore.

Inoltre ha condannato le parole di Filippo Nardi nei confronti di Maria Teresa Ruta.

Infine grande successo per l’intervista con la dj, conduttrice televisiva e radiofonica e modella Ema Stokholma, attualmente impegnata con AmaSanremo.

Verissimo: Tiziano Ferro scompare e riappare, cos’è accaduto davvero

Era attesissima l’intervista a Tiziano Ferro, che si è collegato da Los Angeles, città dove vive da 4 anni. L’ultima intervista rilasciata dal cantautore a Verissimo risaliva a 5 anni fa.

L’artista ha parlato del rapporto con suo marito, Victor Allen, l’imprenditore americano con cui si è unito civilmente anche in Italia nel 2019.

E poi ha approfondito alcune news sul suo nuovo brano, dal titolo Casa Natale, e sul documentario rilasciato da Prime Video, Ferro.

Infine, Ferro ha accennato anche alla sua dipendenza dall’alcol:

“A lungo non ho parlato del mio problema con l’alcol perché non lo vedevo e per questo ho perso amici, una relazione e lavoro. Poi ho iniziato a volermi bene.”

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, però, è stato svelato un retroscena assolutamente inaspettato.

Tiziano Ferro, infatti, appariva in studio con la conduttrice, nonostante fosse in collegamento dagli USA. Com’è possibile ciò?

Si tratta di uno stratagemma della produzione, che grazie alla tecnologia è riuscita a “ingannare” il pubblico.

Bastava che la Toffanin schioccasse le dita per far scomparire e ricomparire Tiziano negli studi di Mediaset.

L’espediente ha colpito molto il pubblico a casa e potrebbe essere facilmente replicato dalle altre trasmissioni televisive.