Silvia Toffanin sputata in faccia dall’ospite: la conduttrice allibita cerca di pulirsi

Silvia Toffanin ha provato a pulirsi subito dopo che l’ospite l’ha praticamente sputata in faccia. La conduttrice senza parole

Verissimo è uno dei programmi più guardati di sempre, da ormai tantissimo tempo condotto dalla bravissima Silvia Toffanin, il programma ha ottenuto un enorme successo grazie all’ex letterina. Come in molti sanno infatti, Silvia, come anche Ilary Blasi, è una delle showgirl del programma di Gerry Scotti, che grazie alla loro bravura e al loro impegno hanno lottato per avere un ruolo importante all’interno del mondo dello spettacolo.

Silvia Toffanin e l’intervista a Paolo Ruffini

La bellissima Silvia Toffanin come sempre e come ogni sabato, annuncia tutti i suoi ospiti inizio programma e proprio nel corso della trasmissione, fa entrare un altro ospite speciale, che è appunto Paolo Ruffini. Durante l’intervista però qualcosa non è andato per il verso giusto, pare infatti che l’attore e conduttore si sia trovato in un momento di imbarazzo con la conduttrice. Come in molti sanno, durante le domande di Silvia Toffanin, Paolo Ruffini ha lanciato un piccolo sputo sul volto della conduttrice.

La Tofffanin però per evitare l’imbarazzo si e pulita dallo sputo del conduttore, ma a quanto pare Paolo non ha potuto fare a meno di notare il gesto della conduttrice.

Paolo Ruffini in imbarazzo a Verissimo

Il conduttore durante il racconto in cui si parlava della sua storia conclusa con Diana Del Bufalo, forse per l’emozione, ha salivato un po troppo, dirigendo un piccolo sputacchio sul volto della conduttrice. Paolo Ruffini infatti è inciampato in una brutta gaffe che però ha fatto ridere e non poco il pubblico di Canale Cinque. Lo stesso si è accorto della gaffe tanto da chiedere a Silvia se avesse effettivamente sputato:

“Oh, ti ho sputato?” Sì”, replica la padrona di casa “Scusami…iniziamo malissimo.Ragazzi, non lo ho fatto apposta…”

conclude Paolo, visibilmente imbarazzato dalla cosa. Insomma un momento si di imbarazzo ma anche molto divertente, che ha dato un po di brio all’intervista.