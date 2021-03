Ecco chi saranno tutti gli ospiti in studio nella nuova puntata del talk show di Canale 5. Incredibili sorprese per il pubblico a casa.

Silvia Toffanin racconterà in studio nuove e imperdibili storie, che appassioneranno il pubblico di Canale 5.

Verranno intervistati ospiti amatissimi, alcuni dei quali entreranno per la prima volta nello studio di Canale 5. Ecco chi saranno!

Ecco a che ora va in onda Verissimo

Vi annunciamo in anteprima che la prossima puntata di Verissimo andrà in onda sabato, 20 marzo 2021, a un orario diverso dal solito.

Il talk show di Silvia Toffanin è sempre andato in onda alle ore 16.00, ma questa volta anticiperà di 20 minuti.

Verrà trasmesso, infatti, alle 15.40. Il motivo? Presumibilmente, perché domani sera inizierà il serale di Amici 20.

Gli allievi non devono più sottoporsi al giudizio dei professori di canto e di ballo, come accadeva nella fase pomeridiana.

Per questa ragione, alla trasmissione sono sufficienti 1 ora e 40 minuti di messa in onda.

Tutti gli ospiti in studio da Silvia Toffanin

La prima ospite di Silvia Toffanin a Verissimo sarà l’ex velina di Striscia La Notizia, Elisabetta Canalis.

Presente in studio anche una vera e propria icona della musica italiana, Ornella Vanoni.

Da non perdere l’attesissimo appuntamento con un giovane che entra per la prima volta nello studio di Silvia Toffanin. Si tratta di Luigi Mastroianni, ex tronista di Uomini e Donne.

In studio anche una giornalista che si batte per i diritti delle donne, Rula Jebreal.

Infine, ci sarà anche il ballerino di flamento più famoso del mondo Joaquìn Cortés.