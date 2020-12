Silvia Toffanin non regge: si spezza la voce e crolla in pubblico

La conduttrice ha dovuto affrontare una puntata molto difficile e il pubblico non ha potuto fare a meno di notarlo. Il crollo era inevitabile.

Tutti i sabati pomeriggio, l’appuntamento fisso di Canele 5 è con Silvia Toffanin e il suo Verissimo. Il 5 dicembre, però, è accaduto qualcosa che ha spiazzato il pubblico.

La conduttrice tv, infatti, non è riuscita a trattenere le lacrime e ha pianto indiretta molto provata da ciò che stava accadendo.

Scopriamo insieme cos’è successo nell’ultima puntata di Verissimo!

Silvia Toffanin, un periodo difficile

Gli ultimi mesi sono stati molti difficili per la conduttrice di Verissimo. La mamma Gemma, infatti, è scomparsa, lasciando un vuoto incolmabile nel suo cuore.

Questa perdita ha reso Silvia molto più fragile rispetto al passato. L’annuncio della morte è arrivato in diretta proprio dalla Toffanin, che qualche settimana fa lo ha riferito scoppiando il lacrime.

Proprio ora che Silvia sembrava essersi ripresa, alcuni avvenimenti l’hanno fatta crollare davanti a tutti e piangere di fronte al suo pubblico.

La conduttrice piange in diretta

Nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, andata in onda il 6 dicembre del 2020, Silvia Toffanin ha accolto, tra i vari ospiti, Iva Zanicchi, Gerry Scotti e Marco Carta.

Con quest’ultimo ha parlato della terribile perdita dei genitori, avvenimento che ha sconvolto completamente la vita del cantante.

Con Gerry, ha approfondito i retroscena della malattia che lo aveva colpito e che gli ha fatto rischiare la vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)



Con La Zanicchi, invece, ha parlato del virus che aveva contratto e della morte del fratello, che l’ha sconvolta moltissimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)



In tutte e tre le occasioni, Silvia Toffanin è scoppiata in lacrime in diretta. L’emozione non ha retto.

Quando si parla di malattie e di lutti, è probabile che si riapra la ferita nel cuore della donna. Auguriamo alla Toffanin che la sua sofferenza finisca presto e che la ferita si rimargini presto!