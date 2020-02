‘Il medico mi ha salvato’ La separazione dal compagno, Silvia Toffanin: il dolore straziante in diretta e il ricorso alla terapia

Silvia Toffanin, ha lasciato che il dolore per la separazione venisse fuori: la sua ospite ha raccontato di essere ricorsa ad un medico per riprendersi

Una nuova puntata all’insegna di nuove interviste, quella di Verissimo, con ospiti davvero eccezionali. Nella puntata di ieri infatti del programma di Silvia Toffanin, è stata ospite la bellissima e simpaticissima Diana Del Bufalo.

Verissimo, Diana Del Bufalo, la verità sulla sua salute

La bellissima Diana Del Bufalo è stata ospite del programma di Canale Cirque, Verissimo condotto dalla bellissima Silvia Toffanin. La bella Diana ha parlato della sua vita privata e lavorativa e di come si è evoluta in tutti questi anni. La bella attrice e influencer, ha parlato essenzialmente della separazione con Paolo Ruffini e del possibile flirt con Cristiano Caccamo, amico di Diana ormai da anni.

La giovane ha parlato con Silvia e della rottura improvvisa con Paolo. La giovane infatti ha parlato di alcuni sbagli che ha commesso essenzialmente dal conduttore de La pupa e il Secchione.

Diana Del Bufalo e la rottura con Paolo Ruffini

La bellissima attrice quasi in lacrime e sorriso forzato, ha parlato della rottura con Paolo Ruffini e dei motivi per cui si sono lasciati. Essenzialmente la bella Diana ha deciso di porre fine alla storia con il conduttore, anche se ha sofferto molto. Una decisione difficile la sua, presa per alcuni errori commessi da Paolo. La giovane non è voluto entrare nei dettagli della fine della sua storia cercando in tutti i modi di parlarne vagamente.

Oggi però la bella Diana pare che stia molto meglio, nonostante il dolore, la stessa infatti ha anche parlato del percorso terapeutico insieme ad una psicoterapeuta che le ha “salvato” la vita.