Pamela Prati “Sono stata plagiata. Mark non esiste”: arriva la denuncia dell’uomo mostrato in foto alla Toffanin

Pamela Prati, in lacrime a Verissimo. La Showgirl racconta la verità su Mark Caltagirone: “Sono stata plagiata da…” A poche ore dalle registrazioni della nuova puntata di Verissimo, che andrà in onda, sabato 25 maggio, trapelano le prime immagini e i primi contenuti dell’intervista dell’ospite più atteso nello studio di Silvia Toffanin, Pamela Prati. Pamela Prati, dopo esser stata ‘smascherata’ dalla sua Ormai Ex Manager Eliana Michelazzo, ha deciso finalmente di confessare e raccontare la verità su Mark Caltagirone. Pamela Prati piange disperata dalla Toffanin Non riesce a trattenere le lacrime, l’ex Primadonna del Bagaglino, per la vergogna presumibilmente, di dover confessare il castello di bugie costruito in questi ultimi mesi insieme alle sue due Manager, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, che avrebbe addirittura inscenato un’aggressione con l’acido a suo danno. Una storia che va oltre la follia, quella a cui per settimane hanno cercato di farci credere, tra matrimonio e figli presi in affidamento. Ma crollato tutto, non resta che raccontare come siano andate realmente le cose. Mark Caltagirone, è dunque tutta una farsa: “Non esiste”, ha dichiarato Pamela Prati ai microfoni di Silvia Toffanin. Poi aggiunge di essere stata plagiata dalle due donne, in particolare tra le due Eliana Michelazzo, si è dichiarata un’altra vittima della Perricciolo, che le avrebbe presentato quello che per 10 anni è stato il suo marito fantasma, Simone Coppi.

Pamela Prati ‘denunciata’ dall’uomo che spacciò per Caltagirone

In questi ultimi giorni infine, sta rimbalzando nel web, la dichiarazione di colui che Pamela Prati, mostro a Silvia Toffanin nel corso della sua ultima intervista a Verissimo, spacciandolo chiaramente per Mark Caltagirone.

Si tratta di Marco Di Carlo, un noto Manager del mondo dello Spettacolo la cui immagini sarebbe stata non solo rubata ma anche utilizzata dalla showgirl, in maniera del tutto impropria. Il noto Manager, ha denunciato l’accaduto, appreso tramite il Settimanale ‘Oggi’, non solo per ‘furto d’identità’ ma anche e soprattutto perchè in quell’immagine mostrata alla conduttrice era presenta anche la sua bambina, ancora minorenne.

Ecco uno stralcio della dichiarazione di Marco Di Carlo: