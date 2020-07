Verissimo, Dagospia annuncia un nuovo matrimonio-kolossal: chi porta in studio Silvia Toffanin. Botto di share assicurato.

È al lavoro, e da tempo, Silvia Toffanin. Lady Berlusconi è in cerca del colpaccio. Prepara la nuova edizione di Verissimo e sembra voglia giocarsi un nome davvero clamoroso per il suo talk show di Canale 5.

Verissimo, il matrimonio del millennio in esclusiva: la sorpresa che spiazza il pubblico

Secondo quanto scrive Dagospia, la conduttrice Silvia Toffanin avrebbe fatto l’impossibile per accaparrarsi le nozze tra Elettra Lamborghini e Afrojack. Il celebre sito di gossip parla di un’esclusiva clamorosa e di un accordo già chiuso.

Silvia Toffanin intende giocarsi il “jolly” per fare incetta di ascolti? Un colpaccio, forse scontato, ma pur sempre un colpaccio. Per la prossima stagione, infatti, la storica conduttrice e gli autori di Verissimo potrebbero avere in esclusiva il matrimonio-kolossal dell’anno, ovvero quello tra la cantante Elettra Lamborghini e Afrojack.

Un colpo per il quale il pressing si fa sempre più crescente. Secondo la soffiata di Dagospia, alla coppia sarebbe arrivata un’offerta imperdibile di Mediaset: sul piatto, per i futuri sposi, ci sarebbe una cifra da capogiro. A volerli fortemente sembra sia Lady Pier Silvio.

Il matrimonio del millennio, previsto per il 6 settembre, sarà dunque un’esclusiva di Verissimo? L’indiscrezione sembra ufficiosa, poiché Dagospia parla di un accordo già firmato. Nel caso, sarebbe davvero una nossa epocale per il celebre talk pomeridiano di Canale 5. Andrà tutto in porto?

Elettra Lamborghini e Afrojack, esclusiva di nozze contesa da più emittenti televisive

Tuttavia sembrerebbe che le proposte televisive per Elettra Lamborghini e Afrojack non siano finite qui. I due artisti sarebbero in pole position anche per uno speciale di nozze in onda sul canale Real Time. Uno scippo a Lady Berlusconi? I telespettatori attendono con ansia i prossimi palinsesti.