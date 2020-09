Verissimo, fiori di pesco in vista: un matrimonio vip è alle porte

Profumo di nozze per una celebre conduttrice di Canale 5. Un annuncio epocale potrebbe andare in onda nella prima puntata della nuova edizione di “Verissimo – tutti i colori della cronaca” .

Il gossip è di quelli che fanno tremare i pavimenti. La spifferata su un presunto matrimonio vip è stata divulgata dal sito di anticipazioni televisive LaNostraTv. Si vocifera che nella prima puntata di Verissimo, prevista per il 12 settembre, potrebbe arrivare l’annuncio del matrimonio di una popolare presentatrice Mediaset.

Una svolta clamorosa per la raggiante Federica Panicucci, conduttrice indefessa di Canale 5. Sembra che la cinquantaduenne toscana, dopo la fine del matrimonio con Mario Fargetta avvenuta nel 2015, intenda convolare a seconde nozze con il suo attuale partner, Marco Bacini.

Verissimo, fiori di pesco per Federica Panicucci? L’indiscrezione bomba

Fiori di pesco nel leggendario rotocalco firmato Mediaset? Così sembra. Davanti agli occhi sgranati di Silvia Toffanin, l’affermata conduttrice di Mattino Cinque potrebbe annunciare la tanto agognata data delle sue seconde nozze.

La scorsa primavera, in una delle ospitate dalla Toffanin, Federica Panicucci aveva confessato il suo desiderio recondito di convolare a nozze per la seconda volta. Al pubblico di Canale 5 aveva strappato la promessa di annunciare la data delle nozze in esclusiva soltanto per Verissimo.

Secondo i ben informati, Federica Panicucci avrebbe dovuto sposarsi già in primavera, ma l’improvvisa e devastante pandemia Covid-19 ha stravolto i suoi planning. Ciononostante l’annuncio delle tanto attese nozze potrebbe avvenire in concomitanza della prima puntata di Verissimo.

Verissimo, possibile esclusiva per il matrimonio di Federica Panicucci

Tra i fan della coppia Panicucci-Bacini un quesito sorge spontaneo: il presunto matrimonio verrà organizzato nella maniera più sobria e riservata possibile oppure in diretta televisiva? Non si può escludere l’eventualità in cui la cerimonia di nozze possa esser immortalata dalle telecamere del noto rotocalco di Canale 5.