Verissimo – Le storie, anticipazioni puntata speciale: tutti gli ospiti

Scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata speciale attesissima di Verissimo – Le storie, in base alle anticipazioni fornite.

Nella giornata di sabato, 2 gennaio 2021, alle ore 16.00, andrà in onda su Canale 5 il primo appuntamento dell’anno con Verissimo.

Silvia Toffanin è ancora in vacanza e i vertici di Mediaset hanno pensato di mandare in onda una puntata speciale del talk show.

Si chiamerà Verissimo – Le storie e mostrerà al pubblico le interviste più emozionanti dell’ultimo anno di Verissimo.

Anticipazioni Verissimo – Le storie: tutte le interviste in onda

Nella puntata dello speciale di Silvia Toffanin, in onda sabato, 2 gennaio 2021, il pubblico avrà modo di rivedere le emozionanti interviste al cantante Renato Zero o allo showman Piero Chiambretti.

Non mancheranno anche le chiacchierate con Gabriel Garko, che lo scorso anno ha fatto coming out, e l’attore dell’amatissima soap opera turca “Daydreamer”, Can Yaman.

Mentre quest’ultimo parlerà della sua vita privata, con particolare focus sul suo stato sentimentale; vi sarà anche Elettra Lamborghini, che parlerà del suo matrimonio e di nuovi progetti.

Anticipazioni Verissimo – Le storie: contributi inediti

Nella puntata speciale di sabato, andranno in onda anche contributi inediti, come la chiacchierata tra Silvia Toffanin e il vincitore dell’ultima edizione di “Tu sì que vales”.

Chi ha trionfato nell’ultima edizione della trasmissione con Belen Rodriguez, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e Teo Mammuccari è l’illusionista Andrea Paris, che parlerà della sua esperienza nello show.

Altri contenuti inediti a Verissimo – Le storie saranno quelli relativi a una coppia nata all’interno della casa del Grande fratello. Si tratta di Francesca Rocco e di Giovanni Masiero.

I due sono in attesa del loro secondo bebè e si confesseranno ai microfoni di Silvia Toffanin.

Per scoprire cos’altro accadrà in occasione di Verissimo – Le storie, non rimane che attendere la messa in onda dello show, sabato, 2 gennaio 2021, alle ore 16.00.