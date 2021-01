Verissimo, anticipazioni 9/1: tutti gli ospiti in studio da Silvia Toffanin

Ecco chi saranno gli ospiti invitati da Silvia Toffanin nella nuova e imperdibile puntata di Verissimo, in onda su Canale 5.

Sabato, 9 gennaio 2021, andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il talk show condotto da Silvia Toffanin, Verissimo.

Saranno tantissimi gli ospiti che intratterranno il pubblico in questa imperdibile puntata.

Tra questi, Raoul Bova, Francesco Monte, Cristiano Malgioglio e molti altri amatissimi VIP, che il pubblico segue da sempre con grande affetto e ispirazione.

Anticipazioni Verissimo: ospiti Raoul Bova e Francesco Monte

Nella nuova puntata di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, presenza attesissima è quella dell’attore Raoul Bova.

L’interprete è attualmente impegnato con la fiction Made In Italy, di cui vi avevamo parlato in questo articolo e in cui veste i panni dello stilista Giorgio Armani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

L’artista parlerà della fiction, di nuovi progetti e della sua relazione con Rocío Muñoz Morales.

Un altro ospite molto atteso è Francesco Monte. L’ex tronista è pronto a pubblicare il suo primo EP, di cui probabilmente parlerà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

E chissà che non scappi qualche quesito scottante su Giulia Salemi, la sua fidanzata al momento al Grande Fratello VIP 2020!

Anticipazioni Verissimo: in studio Manila Nazzaro e Cristiano Malgioglio

Ospite sabato a Verissimo anche Manila Nazzaro, la conduttrice che ha acquisito grande notorietà con la sua partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island.

La donna racconterà un momento molto difficile e doloroso della sua vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Presente nello studio di Silvia Toffanin anche Cristiano Malgioglio.

Il noto paroliere è reduce dalla sua seconda esperienza come concorrente del Grande Fratello VIP 2020.

Parlerà della sua avventura e dei progetti in serbo per il suo futuro. Questo e molto altro nella prossima puntata di Verissimo!