Verissimo, Anticipazioni puntata Merry Xmas in onda il 26 dicembre

Anticipazioni puntata speciale natalizia del 26 dicembre 2020: Verissimo Merry Xmas. Scopriamo chi saranno gli ospiti di Silvia Toffanin.

La prossima puntata di Verissimo sarà molto speciale e dedicata alle feste natalizie: anticipazioni Verissimo Merry Xmas in onda il 26 dicembre su Canale 5 alle 15.00.

Incentrata sul Natale e sulle feste, gli ospiti potranno raccontare come stanno trascorrendo le feste pandemiche e limitate dal dpcm. Scopriamo chi sarà in studio e in collegamento con la Toffanin.

Anticipazioni Verissimo Merry Xmas

I cittadini sono costretti a stare a casa per non violare le norme anti contagio del dpcm natalizio e così Verissimo, per la prima volta, non andrà in pausa per il periodo natalizio.

Anche il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre 2020, gli italiani potranno seguire una nuova puntata di Verissimo edizione Merry Xmas con Silvia Toffanin. Gli ospiti saranno molti e sorprendenti.

Diversamente dal solito andrà in onda alle ore 15.00 anziché alle 16.00. Il talk show sarà sempre trasmesso su Canale 5 e terrà compagnia al pubblico a casa con una puntata molto speciale.

Gli ospiti speciali della puntata natalizia

Tra gli ospiti speciali che interverranno durante la puntata ci sarà Maria De Filippi che in un’intervista con la Toffanin avrà modo di raccontarsi al pubblico con profondità e dettagli.

Una canzone natalizia a tema sarà intonata dal famoso cantante italiano Al Bano il quale sarà successivamente protagonista di un’intervista. Al Bano acconterà delle sue festività natalizie in famiglia. Saranno presenti nel salotto di Verissimo Merry Xmas anche Alberto Urso di Amici di Maria de Filippi e Benedetta Caretta uscita vincitrice da Io canto nel 2010.