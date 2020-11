Verissimo anticipazioni: ospiti della giornata contro la violenza sulle donne

Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti di questa puntata speciale di Verissimo, dedicata all’uguaglianza di genere.

Approfondiamo il plot di questa nuova puntata di Verissimo, nella quale Silvia Toffanin accoglierà numerosi ospiti.

Anticipazioni Verissimo: la giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Oggi, sabato 21 novembre 2020, alle ore 16.00, su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin.

La trasmissione anticiperà la celebrazione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che cade ogni anno il 25 novembre.

Lo speciale avrà come fine quello di sensibilizzare l’opinione pubblica all’uguaglianza di genere, ancora molto precaria in tutto il mondo, in particolare nel nostro Paese.

La violenza sulle donne è un problema di prima importanza e le sue radici andrebbero ricercate nella cultura patriarcale, su cui è ancora basata la nostra società, e sradicate grazie all’educazione di genere.

Rompere insieme il muro del silenzio è un primo passo e coinvolgere soprattutto gli uomini può rivelarsi di sostanziale importanza.

Gli uomini, infatti, saranno i principali target di questa puntata speciale di Verissimo, dove alcune donne dello spettacolo racconteranno le loro esperienze e offriranno importanti testimonianze.

Anticipazioni Verissimo: tutti gli ospiti in studio

Tra gli ospiti di questa puntata di Verissimo vi saranno la celebre cantante Loredana Bertè, vittima di violenza fisica e cresciuta con un padre padrone, e la conduttrice Michelle Hunziker, che ha fondato “Doppia difesa” contro la violenza sulle donne.

E ancora Vladimir Luxuria, personaggio noto per aver a lungo lottato per affermare la sua identità, e Valentina Pitzalis, sopravvissuta al tentato omicidio dell’ex marito, che l’ha sfigurata per sempre.

Infine, un uomo, il cantante J-Ax, grande femminista che con le sue canzoni ha voluto sempre difendere le donne, e l’attrice Valeria Graci, che per la prima volta confesserà la sua esperienza.