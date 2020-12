Verissimo, anticipazioni: ospite Can Yaman, svela il suo stato sentimentale

L’amatissimo attore di DayDreamer sarà ospite della trasmissione di Silvia Toffanin e parlerà della sua situazione sentimentale.

È attesissimo l’appuntamento di sabato, 2 gennaio 2021, con Verissimo. Nella prima puntata dell’anno nuovo sarà ospite il noto attore turco Can Yaman.

I fan italiani del protagonista di DayDreamer – Le Ali del sogno saranno felicissimi di assistere all’intervista di Silvia Toffanin a Can Yaman.

L’attore turco ha ottenuto grande successo in Italia grazie alle soap opera trasmesse da Mediaset.

Ecco un’anteprima di ciò che Can Yaman rivelerà nello studio di Canale 5.

Anticipazioni Verissimo: Can Yaman parla della sua vita sentimentale

Il noto interprete del personaggio di Can in DayDreamer – Le ali del sogno ha svelato a Silvia Toffanin qualche dettaglio relativo alla sua vita privata.

In particolare, ha rivelato la natura della sua situazione sentimentale:

“In questo momento sono single, ma, come a tutti, mi piacerebbe avere una relazione. Queste cose non si possono pianificare.”

L’attore ha inoltre dichiarato di non avere nessuna intenzione di pianificare, in quanto la vita, in questi casi, tenderebbe a sorprendere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DayDreamer – Le Ali del sogno (@daydreamerofficiall)

L’attore turco ha parlato anche del sogno di diventare padre e ha rivelato:

“Mi piacerebbe, ma per ora non ci penso.”

Can non si definisce una persona sognatrice, anzi rivela che gli piaccia vivere il presente.

“Non mi fermo quasi mai a pensare alle cose, ai progetti. Vivo e agisco.”

Yaman ha confessato che soli tre anni prima non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe stato negli studi di Canale 5 con Silvia Toffanin.

Per scoprire tutte le altre dichiarazioni rilasciate da Can Yaman a Silvia Toffanin, non rimane che attendere la messa in onda di Verissimo, sabato 2 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.