Verissimo, anticipazioni 29 maggio: gli ospiti e le sorprese in studio

Ecco cosa accadrà in questa nuovissima puntata del programma condotto dall’amata conduttrice di Canale 5, Silvia Toffanin.

Oggi, sabato 29 maggio 2021, andrà in onda un nuovo appuntamento con il programma condotto da Silvia Toffanin, Verissimo.

Saranno tantissimi gli ospiti in studio che intratterranno il pubblico di Mediaset. Ecco che ve li svegliamo di seguito.

Verissimo va in ferie

Si è conclusa l’ultima stagione dell’ amatissima trasmissione di Canale 5, Verissimo, che va in ferie e ripartirà il prossimo settembre con nuove e appassionanti puntate.

Silvia Toffanin, però, non scomparirà dai nostri piccoli schermi e continuerà a tenerci compagnia con i best moment di quest’ultima edizione del programma.

Oggi, sabato 29 maggio 2021, sarà il giorno in cui andranno in onda le repliche di Verissimo, con i personaggi che più ci hanno appassionato in quest’ultimo anno.

Scopriamo insieme chi farà parte dei best moments della trasmissione di Canale 5.

Anticipazioni Verissimo: tutti gli ospiti in studio

Nella puntata di oggi di Verissimo, avremo modo di assistere all’intervista a Carla Fracci, avvenuta lo scorso gennaio 2021.

L’intervista avrà un sapore diverso, molto più nostalgico, visto che la donna ci ha lasciati pochi giorni fa dopo aver perso la lotta con un male incurabile.

Verrà riproposto anche il dolce momento di Belen Rodriguez, quello nel quale ha annunciato per la prima volta che sarebbe diventata mamma della piccola Luna Marie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Verrà mandata in onda anche la prima intervista in Italia di Demet Ozdemir, l’amatissima attrice della soap opera turca con Can Yaman, Daydreamer – Le ali del sogno.

Vi saranno anche le due Veline di Striscia La Notizia, che faranno un’importante annuncio, e Iva Zanicchi e Orietta Berti.

Infine si parlerà anche dell’unione indissolubile tra Francesco Rutelli e Barbara Palombelli.

Tutto questo e molto altro a Verissimo – Le storie.