Verissimo, anticipazioni 24 aprile: ospiti, sorprese e news sulla puntata

Ecco cosa vedremo nell’imperdibile puntata di oggi della trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin.

Oggi, 24 aprile 2021, andrà in onda un nuovo appuntamento con l’amatissima trasmissione Verissimo.

Scopriamo insieme cosa accadrà oggi, chi vedremo e tutti gli spoiler!

Anticipazioni Verissimo: ospiti Martina Miliddi, Lorella Cuccarini, Arisa e Don Davide Banzato

I telespettatori di Canale 5 non stanno nella pelle di assistere al nuovo appuntamento di Verissimo, in onda come sempre il sabato pomeriggio su Canale 5.

Nella puntata di oggi avremo modo di assistere all’intervista all’ultima eliminata del talent show di Amici 20, Martina Miliddi.

Sempre dal cast del talent show di Maria De Filippi, l’insegnante di canto Arisa e la maestra di danza Lorella Cuccarini.

Ospite anche Don Davide Banzato, che racconterà il suo percorso spirituale nel libro dal titolo Tutto ma prete mai.

Anticipazioni Verissimo: ospiti Paolo Ciavarro, Massimo Ciavarro, Donatella Rettore, Marcella Bella

Imperdibile l’intervista a Massimo Ciavarro e Paolo Ciavarro. Padre e figlio si racconteranno ai microfoni di Verissimo.

E poi ancora Marcella Bella e Donatella Rettore, due amiche, due artiste incredibili che parleranno a cuore aperto con Silvia Toffanin.

Da non perdere anche l’intervista di Silvia Toffanin a Gianluca Gazzoli e Monica Guerritore.

Gazzoli è lo speaker di radio Deejay, che dopo tanti anni ha deciso di raccontare la sua storia dopo molti anni ai microfoni della trasmissione di Silvia Toffanin.

Questo e molto altro nella nuova puntata di Verissimo, che andrà in onda oggi pomeriggio su Canale 5.