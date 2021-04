Verissimo, anticipazioni 17 aprile: ospiti, storie e sorprese da Silvia Toffanin

Sono imperdibili gli ospiti che calcheranno il palco del talk show condotto dalla moglie di Pier Silvio Berlusconi.

Tra questi ci saranno i protagonisti di Amici 20, il talent show che andrà in onda stasera con la sua quinta puntata del serale.

Tra gli ospiti di questo nuovo appuntamento di Verissimo, ci saranno le ultime due eliminate di Amici 20.

Stiamo parlando della danzatrice Rosa e della cantante Enula.

Le due giovani si racconteranno e confesseranno tutto ciò che hanno provato nel corso di questa irripetibile esperienza nel talent show di Canale 5.

Enula ci sarà entrare nel suo meraviglioso mondo fatto di musica e arte.

Rosa parlerà anche della sua storia d’amore con Deddy:

“Deddy è speciale per me, con lui sto vivendo, per la prima volta, un amore così forte.”