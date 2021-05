Oggi 15 maggio 2021, non potete perdere l’appuntamento con Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin.

Scopriamo cosa accadrà nella puntata di oggi che andrà in onda alle 15.00 su Canale 5, ci aspettano tantissime emozioni.

Anticipazioni Verissimo: i finalisti e gli eliminati di Amici 20

I telespettatori di Verissimo, non potranno assolutamente perdere l’appuntamento di oggi: ci saranno tantissime emozioni e racconti inediti.

A partire da i cinque finalisti di Amici 20, i 3 cantanti: Sangiovanni, Aka7even, Deddy e i due ballerini Giulia e Alessandro.

Racconteranno la loro esperienza all’interno del talent di Canale 5.

Sempre dalla scuola di Amici 20, ci saranno gli eliminati che per un soffio non sono arrivati in finale.

Stiamo parlando di Tancredi, uno dei cantanti più amati del programma di Maria De Filippi e di Serena dove racconterà il suo grande amore per la danza.

I due hanno sempre sognato di entrare nella scuola di Canale 5, un sogno che sembrava irrealizzabile, ma grazie al loro talento sono riusciti a realizzarlo.

Anticipazioni Verissimo: Andrea Montovoli, Enrico Ruggeri e Francesca Fioretti

A raccontare la sua storia e vita privata ci sarà anche Andrea Montovoli, un noto attore che ha recitato in “Scusa ma ti voglio sposare”.

Non è finita qui perché anche Enrico Ruggeri ci terrà compagnia questo pomeriggio, dove parlerà del suo fantastico rapporto con la musica e retroscena inediti della sua vita privata.

Infine ci sarà un ospite molto importante, si tratta di Francesca Fioretti compagna dell’ex difensore centrale della Fiorentina, scomparso nel 2018.

La donna spiegherà tutto il dolore che ha provato per la morte del suo compagno, deceduto per un problema cardiaco che l’ha portato via dal sonno, lasciando lei e loro figlia Vittoria.

Una tragedia che probabilmente poteva essere evitata con un esame cardiaco in più.

Oltre al lutto, lei e la famiglia del calciatore hanno dovuto affrontare delle questioni burocratiche che hanno provocato una sofferenza inspiegabile.

Il racconto inedito che vi lascerà senza parole, non perdetevi l’appuntamento di oggi pomeriggio per ascoltare le parole di Francesca Fioretti.