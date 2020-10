Svelati ospiti di Verissimo, talkshow condotto da Silvia Toffanin: anticipazione della puntata di sabato 10 ottobre in onda su Canale5.

Il prossimo appuntamento con Verissimo sarà sabato 10 ottobre 2020 su Canale 5 alle 16.00.

Scopri nell’Anticipazione della puntata chi saranno gli ospiti nel salone di Silvia Toffanin, conduttrice del programma, e di cosa si parlerà: Lorella Cuccarini e Can Yaman.

Verissimo, talk show alla 25esima edizione

Verissimo è un rotocalco televisivo italiano in onda su Canale5 e condotto da Silvia Toffanin dal 2006.

Inizialmente il programma andava in onda dal lunedì al venerdì e toccava tutti i colori della cronaca: trattava notizie di cronaca nera, rosa e bianca. Questo per le prime 10 edizioni.

Successivamente dal 2006, quando la Toffanin divenne conduttrice, il programma cambiò totalmente impronta. Iniziò ad andare in onda soltanto il sabato pomeriggio trattando esclusivamente notizie di gossip e spettacolo.

In onda dalle 16.00 alle 18.45 tutti i sabato pomeriggio su Canale5.

La nuova edizione del 2020, 25esima edizione, è partita col botto: la prima puntata ha superato il 21% di share con più di 2 milioni di persone sintonizzate.

Chi saranno gli ospiti che siederanno nel salotto di Verissimo sabato 10 ottobre 2020? Ecco svelata l’anticipazione della prossima puntata: parteciperanno Can Yaman e Lorella Cuccarini.

Gli ospiti in puntata: Lorella Cuccarini e Can Yaman

La prossima puntata di Verissimo si avvicina e sono stati resi noti i nomi dei partecipanti ospiti del programma.

Sarà ospite Lorella Cuccarini per i suoi 35 anni di carriera, come puntualizza LaNostraTv.it. Il suo addio burrascoso a La vita in diretta ha portato il suo futuro lavorativo ad un momento di stallo e incertezza. Anche la conduzione di Lo zecchino d’oro sembra non esser andata a buon fine.

Dopo un anno di silenzio stampa da parte della Cuccarini il pubblico si aspetta di sapere di più ora che apparirà in televisione a Verissimo.

Oltre alla Cuccarini ci sarà anche l’ex Miss Italia Manila Nazzaro che ha partecipato all’edizione di Temptation Island di quest’estate. La donna è una conduttrice televisiva e radiofonica, si esprimerà sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

L’ospite definibile più atteso per il gran successo del serial televisivo in cui recita sarà il bello e affascinante Can Yaman: uno dei protagonisti di Daydreamer-Le ali del sogno, la serie turca che sta conquistando tutti.

Famoso anche per Bitter Sweet-Ingredienti d’amore, Can Yaman ha recentemente registrato la puntata di C’è posta per te in cui è stato ospite ma che potremo vedere solo nel 2021.

Nel talkshow della Toffanin Can Yaman potrà raccontarsi al pubblico a 360°: vita privata, carriera e il suo sogno di essere diretto dal regista turco Ferzan Ozpetek.

Si legge su Zon.it che senza dubbio l’attore turco canalizzerà l’attenzione di tutto il pubblico femminile su di sé come già accaduto nel programma di Barbara D’Urso Live.