I moralisti dei social non si perdono in retorica o ipocrisie ed esprimono giudizi sprezzanti sul look esibito da Elisabetta Gregoraci a Battiti Live 2021.

“A Battiti Live aveva tutto il seno di fuori”. Un’accusa, quella rivolta ad Elisabetta Gregoraci, che non è nuova. Nel corso della prima puntata del music show, l’audace scollatura della conduttrice ha scatenato l’indignazione collettiva.

Non sono stati pochi, infatti, a puntare il metaforico ditino contro l’ex Lady Briatore. Numerosi internauti l’hanno accusata di aver esibito un abbigliamento inappropriato e poco consono alla sua età.

Elisabetta Gregoraci, il minidress scatena il linciaggio social

Per la prima puntata del summer show Battiti Live 2021, registrata sabato 26 giugno, la conduttrice ha condiviso una serie di scatti fotografici sul suo canale Instagram. Si è mostrata ai fan in tutto il suo splendore, strizzata in un minidress succinto e scollato.

Un abito che ha suscitato innumerevoli polemiche e scatenato l’indignazione dei moralisti più agguerriti:

“Ma si è dimenticata per caso di avere più di 40 anni e un figlio a casa? Io neanche quando avevo 18 anni mi mettevo un vestito così corto e con tutto il seno di fuori! Guardatela, è praticamente nuda”

I web-indignados, tastiera alla mano, si affannano ad abbaiare e schiumare contro la mise di Elisabetta Gregoraci, la più attenzionata dalla stampa per via di una scollatura tanto clamorosa quanto vertiginosa.

Come interpreterebbe il look della #Gregoraci #Zorzi :

un cane mi ha fatto a brandelli il vestito ma sto bene. pic.twitter.com/N8e6xnBlFG — Ros (@Rosanna32032180) June 26, 2021