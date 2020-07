Verdure gratinate al forno, il contorno sano e delizioso pronto in un baleno

Verdure gratinate al forno, il contorno sano e delizioso pronto in un...

Le verdure gratinate al forno sono una classica ricetta della tradizione che piace sempre a tutti. Un contorno sano, leggero ma sfizioso perfetto per l’estate: pronto in un baleno.

Le verdure gratinate al forno sono un must durante l’estate: piacciono a tutti, sono veloci e facili da fare oltre che leggere e nutrienti.

Un contorno sano, dietetico ma estremamente saporito a cui nessuno potrà rinunciare è proprio questo: una vasta scelta di verdure, un sapore fresco e delicato che sta bene con carne o pesce.

Facile e veloce da preparare: solo 5 minuti per prepararlo e meno di mezzora di cottura in forno per cuocerlo. Mentre le verdure cuoceranno potrete dedicarvi ad altro!

Anche i bambini adorano questo contorno proprio come le deliziose melanzane al gratin e libidinoso gateau di zucchine al forno.

Un piatto vegetariano coloratissimo e ricco di vitamine che fanno bene alla salute, mangiarlo spesso gioverà alla linea e all’equilibrio del corpo

Le verdure gratinate al forno sono ottime anche servite fredde come antipasto oppure calde come contorno da abbinare a carne, pesce, uova, formaggi e anche affettati!

Zucchine, melanzane, peperoni rossi e gialli, patate e cipolle sono le verdure più usate da fare al gratin ma potreste anche aggiungere finocchi, radicchio e carote per arricchire la ricetta.

Verdure gratinate al forno: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti

2 zucchine romanesche

1 melanzana tonda

1 peperone rosso

1 peperone giallo

2 patate grandi

2 cipolle rosse

6 cucchiai pan grattato

3 cucchiai parmigiano grattugiato

prezzemolo fresco q.b.

sale e olio evo q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione

Accendete il forno e preriscaldatelo a 200°, foderate con della carta forno una teglia grande che possa contenere tutte le verdure.

Lavate peperoni, zucchine e melanzane. Mondateli e fateli a striscioline di dimensioni pressapoco simile tra di loro. Passate ora alle patate, lavatele e pelatele per poi tagliarle a fiammifero. Pelate la cipolla e riducetela a listarelle, lavate il prezzemolo e tritatelo. In una ciotola unite parmigiano, pane grattato e prezzemolo con un pizzico di sale. Mettete tutte le verdure in un’altra terrina capiente e ungetele con olio di oliva, questo permetterà successivamente alla panatura di aderire bene alla superficie delle verdure. Versate le verdure nella teglia e cospargetele di panatura, giratele e fate attecchire bene la panatura su tutti i lati. Aggiungete un filo di olio evo, due pizzichi di sale e una spolverata di pepe nero. Infornate per circa 30 minuti a 200° e impostate gli ultimi 2 minuti di grill. Quando saranno belle dorate potete tirarle fuori, prima di farlo assaggiatele per vedere se sono cotte.

Buon appetito!

