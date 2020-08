Il complice invece è riuscito a fuggire, dopo l’arrivo delle forze dell’ordine. Il ladro è precipitato, mentre cercava di fuggire dalla grondaia.

Per il 30enne non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi. Ad allertare i Carabinieri sono stati i residenti, allarmati dai rumori provenienti dall’abitazione.

Ladro muore mentre fugge da un appartamento

Ha tentato di fuggire passando dalla grondaia di un appartamento nel quale stava tentando un colpo il ladro morto la notte scorsa a Santhià, Vercelli.

Come riferisce anche Tgcom24, ad allertare le forze dell’ordine sono stati i condomini, allarmati da alcuni rumori provenienti dall’appartamento i cui proprietari erano in ferie. All’arrivo delle forze dell’ordine, uno dei due malviventi ha tentato una fuga dal balcone ed è precipitato.

Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. L’uomo, di cui non sono ancora state rese note le generalità, avrebbe provato a calarsi dalla grondaia, quando la ringhiera ha ceduto sotto il suo peso.

L’altro complice sarebbe invece riuscito a fuggire via, all’arrivo dei carabinieri. I militari dell’Arma sono sulle sue tracce.

