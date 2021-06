Riflessioni laceranti, amarezze e delusioni. Tra le pagine del settimanale Novella 2000, Vera Gemma si sbottona in un’intervista a cuore aperto che svela, con uno sguardo ravvicinato, il suo tormento.

No, Vera Gemma non riesce proprio a dimenticare i soprusi e le angherie subite durante la sua esperienza televisiva a L’Isola dei Famosi 2021. L’odio represso nutrito dei suoi compagni di reality show è, per lei, un tasto più che dolente.

Mobbing a L’Isola dei Famosi? Lo sfogo di Vera Gemma

Non usa giri di parole l’uragano Vera. Men che meno quando si parla dell’incandescente ostilità covata dagli ex naufraghi de L’Isola dei Famosi. La pitonessa dell’Honduras si è sfogata in un’intervista-fiume accolta dal settimanale Novella 2000.

Al giornalista Armando Sanchez che l’ha intervistata, l’attrice romana ha dichiarato di aver subìto torti e sfregi da parte dei suoi compañeros. Dalle sue parole sgorga un sentimento di profonda rassegnazione:

“Ad un certo punto non sapevano più come attaccarmi e hanno iniziato a farmi una sorta di mobbing, estromettendomi da ogni mansione…”

Tra i naufraghi incriminati spicca il nome di Valentina Persia. Del loro inesplicabile rapporto, Vera ricorda solo dissapori e attriti irrisolti:

“Ho provato in mille modi ad esserle amica, solo che lei mi ha sempre allontanata”

Nonostante abbia cercato più volte di soprassedere agli screzi, Vera ha percepito in Valentina Persia la presenza di un muro. Una barricata invalicabile, impossibile da demolire.