“Mi hanno massacrato per le mie tutine”. Vera Gemma, tutto l’orrore dei...

Confidenze, ma anche amarezze e ammissioni. Tra le pagine del magazine Rolling Stone, Vera Gemma si sbottona in un’intervista-fiume che svela, con uno sguardo ravvicinato, tutte le sue fragilità.

Vera Gemma, mangiatrice di uomini e panterona dell’Honduras, non riesce proprio a soprassedere alle spietate critiche dei leoni da tastiera. La perfidia dei suoi haters è, per lei, un tasto dolente, un vero e proprio nervo scoperto.

Vera Gemma, intervista a cuore aperto per il magazine Rolling Stone

Sebbene in tv appaia sicura di sé e volitiva, Vera Gemma nasconde una certa vulnerabilità alle critiche. Le cattiverie gratuite degli internauti hanno messo a dura prova il suo livello di sopportazione, ma lei non demorde e non si lascia intimidire dai detrattori:

“Le tutine che ho sfoggiato a L’Isola dei Famosi? Sui social mi hanno massacrata e io continuo a fare l’errore di leggere i commenti come una strana forma di masochismo (…) La gente che si scatena verso di me credo abbia una vita abbastanza infelice”

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2021 ha condiviso con i lettori della rivista Rolling Stone le variegate sfaccettature della sua caleidoscopica personalità:

“Sono una donna che, foto a parte, non utilizza filtri di nessun tipo nella vita di tutti i giorni. Sono nuda nell’anima, schietta, diretta, sexy. E che si accompagna a un ragazzo più giovane. Le mie sono forme di libertà che danno fastidio a coloro che si sentono poco liberi…”

A coloro che l’accusano di portare in tv il fior fiore del trash, Vera Gemma replica con la sua proverbiale flemma e self control.

Vera gemma puoi indossare quella tuta solo se sei #achillelauro #isola pic.twitter.com/FoKPsVOsGi — Danilo Attianese (@mrdan1787) May 10, 2021

Raga ma Vera Gemma com’è vestita sto MORENDO — 🌛 (@senzariteegno) May 10, 2021