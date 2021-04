Venus Club, al via lo show al femminile da non perdere: data,...

Sta per partire il late show tutto al femminile che lascerà il segno nella tv italiana: ecco chi parteciperà e quando potremo vederlo!

Un nuovissimo show Mediaset che si preannuncia ricco di soprese e di momenti imperdibili. Un programma con un cast tutto al femminile dove non mancheranno risate ed ospiti molto attesi.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Venus Club in partenza il 6 maggio!

Venus Club, il nuovo show al femminile: format e dove vederlo

Il nuovissimo late show di Mediaset sta per debuttare a giorni. La data ufficiale sarà infatti il 6 maggio e la rete che ospiterà la trasmissione tutta al femminile sarà Italia 1.

L’orario, data la natura del format detta appunto “late” show, sarà in una fascia oraria tarda, ovvero mezzanotte e venti. Un’orario di certo “difficile” ma il cast d’eccezione saprà tenere alto il tenore del programma.

Secondo le indiscrezioni il programma sarà tutto al femminile con un parterre di ospiti sempre diverse ed attesissime. Donne del mondo dello spettacolo amate e tutte con una grande personalità, artistica e personale.

Il format è molto particolare e prevede che le donne ospiti siano libere di parlare di ogni tipo di argomento, anche quelli tabù dal sesso alle discriminazioni di genere, come ha rivelato la conduttrice al Corriere della Sera.

Venus Club, un cast d’eccezione: Mara ed Iva ospiti fisse

Un programma tanto particolare non poteva non avere un cast d’eccezione. Ospiti fisse infatti saranno due vulcani della tv italiana: la cantante Iva Zanicchi e Mara Maionchi.

Due donne forti, due artiste che hanno fatto la storia dello spettacolo italiano ed entrambe dotate di una simpatia ed ironia innate che conquistano tutti! A presentare un’altra figura femminile, Lorella Boccia ex ballerina di Amici ora avviata ad una nuova carriera come conduttrice.

“Per me è una grande possibilità, sono molto felice di quello che abbiamo creato. È anche una provocazione: siamo su una rete maschile ed è quindi interessante proporre il pensiero delle donne.”

Tra le ospiti che si avvicenderanno durante le varie puntate troviamo nomi come Anna Tatangelo, Alessandra Amoroso, Elettra Lamborghini e Diletta Leotta.

Per scoprire cosa altro accadrà nel nuovissimo show di Italia 1 non resta che attendere il 6 maggio e continuare a seguirci per altre interessanti anticipazioni!